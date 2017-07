Neuvěřitelně jsem se jí bál, líčil mladík, který ubodal matku i s bratrem

Šestadvacetiletého folkloristu k zabití nejbližších příbuzných údajně vedla frustrace z dlouhodobě špatného vtahu s matkou.

„Měl jsem ji rád, ale zároveň jsem se jí neuvěřitelně bál. Nesnášel jsem věci, které dělala bratrovi, mně i sobě,“ popsal Marek Č. před soudem, u nějž se několikrát rozbrečel.

Jako příklad uvedl matčinu posedlost čistotou. Třeba při umývání nádobí měla striktně daný postup, který museli dodržovat. Neexistovalo, aby používali jar nebo nádobí utírali do utěrky, protože by ho tím ušpinili.

Navíc na ně často křičela, ponižovala je, vyhrožovala jim, jindy se nekontrolovaně rozbrečela. „Viděl jsem před sebou člověka, kterému není pomoci. Byla přesvědčená, že ji všichni nenávidí a smějí se jí. Včetně mě,“ popisoval Marek Č.

„Opravdu jsem si myslel, že to pro ně bude lepší“

Rodinná tragédie se odehrála v noci 12. října loňského roku. Obžalovaný kolem třetí hodiny přijel ze svého bytu v Brně domů do Jihlavy. Matku ubodal kuchyňským nožem.

Poté hodinu přemýšlel, co udělat se starším, mentálně postiženým bratrem, jenž v té době spal. Nakonec mu stejným nožem podřízl hrdlo. „Nechápu, jak jsem to mohl udělat, ale v tu chvíli jsem si opravdu myslel, že to pro ně bude lepší,“ řekl.

Z bytu odcizil ještě peníze, aby to vypadalo, že matku s bratrem zabil lupič. Pak odjel zpátky do Brna. Do Jihlavy se vrátil až o několik dnů později. Sešel se s přáteli a v noci po příchodu do bytu zavolal na policii s oznámením, že našel matku i bratra mrtvé. Vinu nejprve popíral, brzy se však kriminalistům přiznal (psali jsme zde).

Soud pokračuje ve čtvrtek a očekává se uložení rozsudku.