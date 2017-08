Mladík podle žaloby znásilnil chlapce, po dalších chtěl nahé fotky a prádlo

Státní zástupkyně Irena Eichlerová uvedla, že obžalovaný jednoho chlapce znásilnil, po dalších sedmi nezletilých požadoval nahé fotografie, spodní prádlo nebo je nabádal k setkání za účelem zneužití. U dalšího chlapce pak vysledoval jeho denní režim a ve vhodnou chvíli se ho pokusil zatáhnout do sklepa, aby ho tam rovněž sexuálně zneužil.

Otec napadeného chlapce před soudem vypověděl, že obžalovaný jeho syna v loňském podzimu přepadl při ranní cestě do školy. Chlapce v paneláku, kde oba bydlí, přitlačil ke zdi a začal ho osahávat.

„Když jsem se dozvěděl, co se stalo, šel jsem se pana P. zeptat k němu do bytu, proč to udělal. Ležel na posteli a neodpověděl mi. Ignoroval mě a nesnažil se ani omluvit,“ popsal otec.

Násilník na jeho výpověď nereagoval ani v soudní síni. Po celou dobu slyšení se odmítl k čemukoliv vyjádřit.

U soudu vypovídaly také další tři oběti - dva mladíci a jedna dívka. Senátu popisovali, jak se je obžalovaný snažil kontaktovat a dával jim neslušné návrhy i přesto, že věděl o jejich nezletilosti.

„Psal mi sexuální narážky. Kontaktoval mě na Facebooku. Pak mě zval ven a ptal se, jestli se nepobavíme. Říkal, jak se budeme líbat, ptal se, jestli ho orálně uspokojím či jestli může dojít ke mně domů. Taky chtěl, abych mu posílal fotky spodního prádla,“ vylíčil jeden z chlapců.

Soud poté líčení odročil na 13. září, do té doby zůstane obžalovaný Michal P. ve vazbě. Soudce Daniel Plšek se obává, že by mohl v trestné činnosti pokračovat.