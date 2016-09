Moderní semafory umožní snadnější průjezd Břeclaví. Mají i kamery

Projet Břeclaví je dnes pro řidiče noční můrou. Semafory jsou v původním stavu z poloviny 90. let minulého století. Postihují je časté poruchy a výpadky.

„Semafory jsou 23 let staré, nelze na ně už pořádně sehnat ani náhradní díly,“ říká starosta Pavel Dominik. Kromě toho nelze semafory nastavit tak, aby na sebe navazovaly, a umožnily tak řidičům projet po „zelené vlně“. Mimo jiné i proto, že světla na křižovatce u obchodních domů vyrostla až mnohem později než všechna ostatní.



Nové zařízení bude jednotné a především bude možné jej lépe programovat. „Jakmile se semafory namontují, budou se v rámci zkušebního provozu zkoušet různé typy naprogramování, tak aby se jejich provoz co nejlépe přizpůsobil dopravní situaci ve městě,“ říká starosta.



Projekt pravděpodobně ještě čekají úpravy v souvislosti s iniciativou města vytvořit na průtahu městem odbočovací pruhy ve směru od Poštorné pro větší plynulost dopravy. Vést by měly k nemocnici, k obchodním domům Lidl a Penny Market a dále pak na náměstí.

Kamery pohlídají počet aut

Po definitivním odsouhlasení projektu má bezodkladně následovat výběrové řízení na dodavatele a poté i samotná výměna semaforů. „Do konce roku vysoutěžíme dodavatele a ihned na jaře s rekonstrukcí začneme. Práce by měly být hotové poměrně rychle,“ míní místostarosta Svatopluk Pěček a odhaduje, že hotovo bude do poloviny roku 2017.



Nové semafory by měly být vybaveny kamerami, které dokážou vyhodnotit počet a pohyb aut i chodců a podle toho světla přepínat. To je něco, o čem se řidičům s dnešní světelnou signalizací může jen zdát. S připomínkami k modernizaci semaforů přišli také aktivisté ze sdružení Břeclavská zácpa.

To v posledních měsících hledá řešení, jak dopravě pomoci do doby, než vznikne druhá cesta spojující městské části a dlouhodobě vyhlížený obchvat.

Mezi návrhy byla například světla s odpočítáváním času. Nebo v Rakousku běžná věc, kdy před přepnutím zelené začne zelené světlo blikat a řidiči tak vědí, že mají zpomalovat. Nezačnou tak prudce brzdit až těsně před křižovatkou, případně se snažit projet křižovatku ještě na oranžovou.



„Bohužel jsme při projednávání zjistili, že co je v zahraničí možné, naše legislativa neumožňuje,“ upřesňuje místostarosta Pěček, že některé návrhy aktivistů do plánu modernizace semaforů zahrnout nešlo.

Zpomalovací semafor v Mikulově

Prošel ale například systém večerního provozu. „Dnes se ve večerním čase, kdy se doprava zklidní, semafory vypnou a bliká na nich oranžová. Někteří řidiči pak ale jezdí městem rychleji a ohrožují chodce,“ vysvětluje Pěček.

V novém systému Břeclav zvažuje, že se večer všechny semafory přepnou do červené a pouze tomu, kdo bude přijíždět předepsanou rychlostí, se přepnou na zelenou. Podobný „zpomalovací“ semafor znají řidiči například z Mikulova. Tam ho využívají v úzké uličce poblíž centra, kde je velký pohyb turistů. Semafor „pustí“ zelenou pouze těm autům, jež se k němu blíží třicítkou.



Výměna semaforů a odbočovací pruhy, které by měly pomoci plynulosti provozu na silnici I/55, jsou alespoň tím málem, co může vedení břeclavské radnice udělat do doby, než bude postaven obchvat města.

„Ten je pro nás i pro Ředitelství silnic a dálnic samozřejmě prioritou,“ říká místostarosta Zdeněk Urban. Příprava obchvatu podle něj stále pokračuje a postupně se vykupují pozemky. Město zvažuje, že na radnici zřídí kontaktní místo, kam by se mohli přijít informovat všichni, jejichž pozemky jsou obchvatem dotčeny. „Chceme, aby případná další jednání i výkupy pozemků byly co nejjednodušší a nejrychlejší,“ říká Urban.