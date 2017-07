Z brněnského parku je autobazar, město k tomu svolilo výměnou za příspěvek

Společnost Mototechna, která patří do sítě AAA Auto, tam totiž vystavila ojetá, byť zánovní auta v hodnotě stovek tisíců korun a nabízí je k prodeji. Zčásti přímo ve středu konstrukce repliky Německého domu, který byl součástí festivalu Meeting Brno (psali jsme o něm zde).

Kolemjdoucí jen nevěřícně kroutí hlavou a nadávají, kdo takovou věc povolil. „Přinejmenším je to divné. Nechápu, proč si ty auta nemůžou postavit jinam. Park přece není parkoviště,“ zlobí se třeba žena, která si na lavičce čte knížku.

Akce s názvem Letní výstava aut, která se příští týden přesune na náměstí Svobody a následně se opět vrátí na Moravské náměstí, vznikla na základě směnného obchodu mezi firmou a Brnem. Mototechna finančně přispěla na stavbu ocelové konstrukce Německého domu a na oplátku si teď může na stejném místě udělat reklamu a postavit „mobilní autobazar“.

„Pro mě je důležité, že konstrukce splnila roli během festivalu,“ odmítl současný stav komentovat David Macek, zástupce ředitele Meetingu Brno. Macek přiznal, že ani netuší, jak to teď na Moravském náměstí vypadá.

Architekt Ondřej Chybík, který je spoluautorem makety Německého domu, rozhořčení lidí nesdílí. Naopak vyzdvihuje, že se prostor Moravského náměstí využívá různě.

„Myslím, že je to dobře, když se tam konají různé akce. Co se týče výstavy aut, tak jsme měli podmínku, aby vozy firma postavila pouze na zpevněné plochy, a nikoliv na trávník. To dodrželi,“ sděluje Chybík.

Konstrukce Německého domu včetně montáže a transportu podle jeho slov stála přes milion korun. „Celou částku zaplatili soukromí dárci, přičemž Mototechna přispěla největší měrou,“ poznamenal.

Letní výstava, nebo pokrytectví?

Prezentaci aut na Moravském náměstí povolili úředníci Brna-střed. „Zatím jsem neměl osobní možnost ji zhodnotit. Nicméně nám to bylo prezentováno jako běžná výstava vozů v souvislosti s letním programem na náměstí. Nenapadlo nás, že by z toho mohl vzniknout nějaký problém,“ uvedl starosta Brna-střed Martin Landa (Žít Brno).

Zahájení výstavy, která je však reálně prodejní akcí, se zúčastnil náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno). Ten přitom prosazuje, aby auta zmizela z centra města. Na dvaceti autech zaparkovaných uprostřed parku nevidí nic špatného.

Naopak podle Jana Mandáta ze spolku Brno autem se město zachovalo pokrytecky. „Na jednu stranu v centru ruší parkovací místa, aby se omezila automobilová doprava. Vozy prakticky vytlačuje z centra. A na druhou stranu v místech, která mají sloužit lidem, udělají výstavu takových aut,“ nechápe jednání města.

Park na Moravském náměstí si navíc v poslední době oblíbili i trhovci, prodávají tam ovoce a zeleninu. Přibyly také stánky s kávou a zmrzlinou, v létě se návštěvníci můžou zchladit koktejlem z baru.

„Nejsem úplně nejšťastnější, že se v parku odehrává výstava aut, a chápu, že někteří lidé z toho můžou být rozladění,“ říká Adam Vodička z Baru, který neexistuje, jehož stánek teď auta obklopují. „Na druhou stranu rozumím postoji města. Kdyby nyní nebyla na Moravském náměstí auta, nemohl by se uskutečnit festival, na který se musí sehnat peníze. Situace není černobílá, jak se může někomu zdát,“ dodává Vodička smířlivě.

V cizině je to běžné, tvrdí firma

Podle společnosti Mototechna je podobný model prezentace aut v zahraničí zcela běžný a instalace ve stylu pop-up store hostí i velká výstavní centra.

„Dbali jsme na to, aby byl zachován zcela volný průchod náměstím. Podle reakcí, kterých se nám dostalo, jsou lidé příjemně překvapeni, že si mohou zcela nezávazně osahat mnoho modelů a typů současných vozů přímo v centru města,“ uvedl koordinátor výstavy Stanislav Gálik.

Ten také upřesnil částku, kterou firma přispěla na maketu Německého domu. „Naše celkové náklady činily 700 tisíc korun,“ poznamenal.

Kriticky se na umístění aut určených k prodeji do parku v centru města dívá bývalý starosta Brna-střed Libor Šťástka (ODS). „Podstatnější ale podle mě je, aby se vyřešilo, že stavba Německého domu z lešenářských trubek nemá potřebné povolení stavebního úřadu,“ říká Šťástka.

Na to, že jde vlastně o černou stavbu, se přišlo na konci června, tedy zhruba měsíc po skončení festivalu. Dočasná konstrukce totiž vznikla pouze na základě souhlasu odboru životního prostředí. Stavební úřad poté vyzval turistické centrum k dodání všech potřebných náležitostí a podkladů.