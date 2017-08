VIDEO: Loď z odpadků doplula pod vlajkou Liberlandu do Afriky

Petr Hašek a Albert Fikáček vypluli z Itálie a přes Středozemní moře zamířili směrem k Tunisku. Cesta jim trvala zhruba dva týdny. „Nejdéle jsme pevninu neviděli tři dny, když jsme pluli z jihu Sardinie na sever Afriky,“ vzpomíná na největší dobrodružství kapitán dvoučlenné posádky Fikáček.

Původně s lodí směřovali do Alžírska, nakonec se jim jako jednodušší jevilo připlout ke břehům Tuniska. Tam je však obklíčila Tuniská národní garda a 20 hodin je nechtěla pustit. Mořeplavci, kteří se už vrátili zpět do Brna, na to ale vzpomínají v dobrém.

„Nevěděli, co jsme za blázny. Hezky se o nás postarali, dali nám najíst, měli jsme kde přespat. Vyřídili nám potřebné doklady, abychom mohli v zemi být,“ usmívá se Fikáček.

Na podzim si oba členové posádky připomenou sedmileté výročí od doby, kdy je napadlo vyrazit do světa na člunu z PET lahví. „Proč nevyužít něco, co stejně všichni zahodí? Petky jsou navíc bezpečné. I když jich pár praskne, stejně se člun udrží na vodě,“ vysvětluje kapitán. Na své poslední výpravě zjistil, že afričtí domorodci si ze stejného materiálu staví lodě k rybaření.

Liberland jako jediný loď zaregistroval

Když postavili první loď, zkusili se s ní plavit pouze po řece. S druhou o rok později se už chtěli dostat do Afriky. Jelikož ji ale špatně zkonstruovali, ztroskotali na Korsice. Loni vyrazili štěstí zkusit znovu.

Pokus tentokrát zkomplikovalo jednání s francouzskými a italskými úředníky, kteří je považovali za uprchlíky a podezírali je, že se v Africe chtějí připojit k džihádistům. Situaci se sice podařilo vysvětlit, ale povolení k plavbě stejně nedostali.

Čtvrté plavidlo jim pro změnu ukradli na Sardinii. Úspěch slavili až s pátou lodí sestavenou přibližně z 3000 lahví.

Pod vlajkou Liberlandu, tedy samozvaného státu na údajném území nikoho mezi Srbskem a Chorvatskem u Dunaje, se plavili, protože jako jediný byl jejich loď ochotný zaregistrovat. „Liberland není tolik svázaný s byrokratickými pravidly. Ostatní státy nechtěly uznat, že naše loď je legální. Já se jím ale ani nedivím. Nemůžou schválit loď, která je postavená z odpadu,“ uzavírá Fikáček.