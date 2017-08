Pošli mu kočka se psem, tak muž přinesl 100 tisíc pro medvědy v zoo

Jiřímu z Brna nedávno zemřeli oba jeho mazlíčci. Ztrátu kočky a psa uctil neobvyklým způsobem. Stal se adoptivním rodičem brněnských medvědic Cory a Norii. Neodradil ho ani fakt, že lední medvědi jsou jedním z nejnákladnějších zvířat v celé zoo.

„Řekli jsme mu, že adopce medvěda stojí 50 tisíc korun. Zeptal se, jestli si může vybrat, kterého adoptuje,“ popsala Lucie Dostálová z obchodního útvaru zoo.

U výběhu se pak dárce rozhodl, že přispěje dokonce na obě medvědí slečny. “Podíval se do ledvinky a konstatoval, že má dost peněz,” uvedla Dostálová. Před očima překvapených pracovníků zoo pak vysázel na stůl 100 tisíc v hotovosti.

Podobně vysoký dar zoo letos ještě neobdržela. „Je běžné, že lidé přispívají na zvířata po tom, co jim umře mazlíček. Taková částka nás ovšem překvapila,“ dodala Dostálová. Peníze chovatelé použijí na nákup krmení.

VIDEO: Medvědice zkouší ucpat trubku od bazénu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přestože je Jiřímu brněnská zoo vděčná, nezveřejnila jeho celé jméno. Byl totiž velmi plachý a přál si zůstat v anonymitě. ”Nechce být mediální hvězdou, jenom se chce chodit dívat na medvědy,” vysvětlila mluvčí zoo Gabriela Tomíčková, proč identitu muže tají.

VIDEO: Brněnské medvídě miluje vodu, skáče do ní každou chvíli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podobného dárce by uvítali také lachtani, kteří za rok projedí skoro 150 tisíc korun. Zatím nenašli nikoho, kdo by jim přispěl 40 tisíc korun, což je minimální částka pro to, aby se přispěvatel stal jejich adoptivním rodičem. Sponzoři nejčastěji posílají peníze surikatám, vlkům arktickým a lemurům kata.