Statik zastavil stavbu brněnské tržnice. Odhalil porevoluční šlendrián

Zjištěné problémy přinesou změny v projektu a také práce navíc. „Kolik to bude přesně, zjistíme během září,“ říká místostarosta Brna-střed Jiří Švachula.

„Překvapení“ má podle něj na svědomí šlendriánská modernizace v 80. a hlavně v 90. letech.

„Tehdy se tam vestavovaly nové prvky, například eskalátory do nosných konstrukcí, aniž by stavebníci zohlednili, zda to statika unese. Dělníci například probourali nosnou zeď a dírou vedli trubky, pak před ni vztyčili příčku, aby případné praskliny nebylo vidět. Takže na pohled nikdo nic nepoznal,“ popisuje Švachula.

Představitelé radnice se ve čtvrtek sešli se zástupci dodavatelských firem, budoucími nájemci a architektem. Ten bude předělávat projekt tak, aby vyhovoval všem nárokům na statiku. Do té doby práce, které s ní souvisejí, musejí počkat.

Všechno bude nové, slibuje místostarosta

„Z budovy ale dělníci úplně neodejdou, jsou to dvě podlaží, takže je tam dost jiné práce,“ poznamenal Švachula. Stavba, která měla původně bez daně přijít na 46 milionů korun, a měla být hotová k 31. prosinci letošního roku, se tak může o měsíc posunout (více jsme o rekonstrukci psali zde).

„Chceme tržnici vrátit původní vzhled z roku 1949 a udělat ji pořádně. Všechno bude nové, aby to vydrželo nejméně dalších 50 let,“ dodal místostarosta.

Podle něj nebudou mít změny vliv na umístění obchůdků ani na vzhled tržnice. Ta má propojit Zelný trh s dalšími částmi města, například s nádvořím staré radnice, a otevřít ji lidem.

V přízemí by se měla objevit legendární jazzová kavárna Pod obrazy, měla by tu být lokální pekárna s bistrem, kde bude k dostání ještě teplé pečivo. Bude tu i dětské centrum. V prvním a druhém patře zakotví krámky s regionálními potravinami, zbožím každodenní potřeby, delikatesami a gurmánskými pochoutkami, jakými jsou ryby, víno, zahraniční sýry. Na střeše by měla vzniknout zelená odpočinková zóna.