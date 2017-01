Obří náklad pro Dubaj podruhé uvázl kvůli sněhu. Vyjet může až za měsíc

Náklad, který 28. listopadu uvázl kvůli počasí na víc než měsíc ve Sloupu na Blanensku, totiž opět stojí. Tentokrát jen o necelých třicet kilometrů dál v Kunštátu.

Dvě soupravy tahačů převážející obrovské komponenty z přerovské firmy PSP Machinery pro cementárnu v Dubaji, totiž kvůli rozměrům nákladu musejí cestu zdolat po silnicích 2. a 3. třídy. A na nich je už podruhé stoplo počasí.

Vyrazit na dálnici nebo hlavní tahy, které jsou udržované, nesmějí. „Jinudy to bohužel nejde. Celkové rozměry soupravy jsou výjimečné, hlavně proto, že souprava o délce 24 metrů a celkové hmotnosti 137 tun je vysoká 7,35 metru,“ vysvětluje Pavel Brož z firmy Dan-Czech Specialtransport, která přepravu zajišťuje.

„Pro takovou výšku alternativní cesty neexistují. Dálniční mosty i mýtné brány jsou ve výšce pěti metrů, nepodjedeme vlastně pod žádným mostem ani mimo dálnici, vyhnout se snažíme i železničnímu koridoru. Jenže silnice nižších tříd jsou při kalamitě nesjízdné,“ dodává Brož.

Nepomohl ani vlastní sypač a traktory s pluhem

Okresní silnice pro náklad uzavřela už na přelomu listopadu a prosince sněhová kalamita. První den zdolal trasu z Přerova do Ivanovic na Hané, druhý den skončil ve Sloupu. Po měsíční odstávce se mu v úterý podařilo vyrazit trasu do Sebranic, jenže hned ve středu se nepříznivý scénář opakoval.

„V úterý to vypadalo nadějně, ze Sloupu jsme byli v Sebranicích u hotelu Zlatá studna dokonce rychleji, než jsme plánovali. Bohužel druhý den nám počasí opět nepřálo a nasněžilo,“ popisuje Pavel Švarc, který přepravu za Dan-Czech Specialtransport koordinuje.

„Původně jsme doufali, že bude stačit jen odložit start a vyrazit namísto v osm v deset hodin dopoledne. Bohužel ale silnice z Kunštátu na Rozseč a Olešnici nebyly sjízdné ani pro osobní automobily, foukal strašně silný vítr, tvořily se sněhové jazyky, po šesti kilometrech jsme museli transport opět zastavit,“ uvedl Švarc.

Nepomohlo ani to, že přepravce si kromě policejního doprovodu zajistil také vlastní sypač a dva traktory s pluhem. Po odhrnutí sněhu z cesty jej vítr vždy do pár minut opět vrátil na silnici. A policisté přepravci zakázali pokračovat v jízdě.

V den přepravy jsou obce na trase bez proudu

Náklad tak místo v Borové skončil na konci Kunštátu v místní části Sychotín, odstavený je na dvou místech – jedna část stojí u kapličky, druhá u výjezdu na Rozseč naproti benzinové pumpě.

„Odstavná místa jsme s přepravcem řešili už v předstihu. Náklad neblokuje dopravu a nezamezuje ani vjezdu k rodinným domům. Navíc u kapličky, kde to mírně překáží, nám slíbili, že odpojí tahače a na místě zůstane jen náklad. Dopravce sám nám za zábor obecního pozemku navrhl i určitou kompenzaci, o její výši teď jednáme,“ popsal starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

V Kunštátě jsou rádi, že nadměrný náklad alespoň projel městem. Přepravu kvůli nezvyklé výšce a nutnosti nadzvedat dráty vedoucí nad silnicí totiž doprovázejí maximální opatření na trase. Bez proudu se tak v den přepravy ocitnou vždy všechny obce na trase, nefunguje telefonní spojení, otáčet ze silnice se musejí světla i semafory.

I proto se při potížích čeká vždy minimálně měsíc. „I když bychom rádi pokračovali hned, jak to počasí dovolí, nejde to. Nový termín nám musí vždy nejprve schválit ministerstvo dopravy, potom musíme s dodavateli energií, Telecomem nebo Českými drahami vyjednat odstávky. Oni zase mají lhůty, které musejí dodržet, když informují své odběratele. Je to vždy minimálně na měsíc,“ přibližuje Švarc.

Náklad už měl být v Dubaji

Na trase, kudy měl náklad projet, tak byli od proudu odstřižení už ve středu, Skiareál Olešnice si kvůli odstávce dokonce vypůjčil elektrocentrálu, zhruba za měsíc to ale provozovatel bude zřejmě dělat znovu.

„Kdybychom teď průjezd Kunštátem a odstávku u nás nepovolili, byly by domácnosti v Kunštátu zase celý den bez proudu, netopilo by se, opět bychom řešili provoz školy a školky, muselo by se nějak zajišťovat vaření a podobně a půjčovali si centrály, což jsme nechtěli,“ potvrzuje Wetter.

Podle původního plánu měla v této době komponenty přebírat cementárna v Dubaji, nyní však optimistická verze počítá s tím, že se nadměrný náklad na cestu do Mělníka znovu vydá někdy v první půlce února. Podle přepravní firmy se s takto na několikrát zkomplikovanou přepravou ještě prát nemuseli.

„Nejvíc nás trápí, že nám tam stojí technika a váznou další přepravy, které jsou naplánované. Znovu a znovu musíme objednávat také spoustu asistenčních služeb, objednané jsou policejní doprovody, technika a mechanika. Prostoje bolí každého, nás i zákazníka. I výrobce by už rád dostal zaplaceno,“ dodává Brož.