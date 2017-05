Nové, ale prázdné. Nádraží v Letovicích je bez autobusů

Spoje do Letovic zajišťují čtyři různí dopravci. Mezi nimi i firma Dopaz, se kterou se město domluvilo na vybudování autobusového nádraží, jež by nahradilo to nevyhovující na centrálním náměstí. Aby ho však mohly tři zbývající společnosti využívat, musí za to Dopazu zaplatit. O tom kolik, jednají už dlouhé měsíce.

Dopravci jsou totiž v Letovicích v podobné situaci jako v případě nařízení vlády o zvýšení mezd řidičům. Vše komplikují desetileté smlouvy z roku 2012, které kraj uzavřel s vítězi výběrových řízení na jednotlivé dopravní linky. Nové nádraží je tak pro ně nad rámec jejich kalkulací výdajů a cen, se kterými vyhráli soutěže.

Do jednání se proto nedávno vložil Jihomoravský kraj. „Měli bychom přispět každý rok po dobu trvání smluv jedním milionem korun. Musíme ale vyřešit, jakou formou peníze na využívání nádraží poskytneme. Nejspíš je dáme městu Letovice jako dotaci a to si vyjedná s majitelem pronájem nádraží,“ nastínil možné řešení náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Do stavby investovali 30 milionů

Teď je na tahu firma Dopaz a vedení Letovic. Majitel společnosti František Zunka jednání kolem nádraží nechtěl nijak blíže komentovat, říká však, že vše je na dobré cestě.

Jeho firma do výstavby terminálu, který je celý bezbariérový a je na něm devět odjezdových a jedno příjezdové stání, investovala přes 30 milionů korun. A navíc po domluvě s letovickým vedením ještě nedaleko staví parkoviště pro 60 aut.

Starosta Letovic Vladimír Stejskal (ODS) upozorňuje, že město zatím nic od kraje nedostalo písemně.

„Samozřejmě ale jednání brzdit nechceme. Očekáváme, že by nádraží mohlo fungovat od září. Kolik na jeho provoz sami přispějeme, je stále předmětem debat. Částku nedokážu v tuto chvíli říct,“ sdělil letovický starosta.

Nádražím se podle něj vedení města zabývá neustále, není ale pořád jasné, zda o jeho financování rozhodne červnová schůze zastupitelů, tedy poslední před avizovaným zprovozněním v září. „Je možné, že k tomu bude mimořádné zasedání,“ doplnil starosta.

O financování zřejmě rozhodnou zastupitelé

S částečným pokrytím nákladů na provoz nádraží z městského rozpočtu souhlasí i opoziční zastupitelka Daniela Ottová (ČSSD). Ta má ale jasnou hranici, jakou částku z rozpočtu města je ochotná při hlasování akceptovat.

„Dokážu si představit, že ta spoluúčast bude do jednoho milionu korun, více už ne,“ prohlásila.

Podotýká totiž, že tuto částku by muselo vyhradit město ve svém rozpočtu opakovaně i v dalších pěti letech, kdy platí smlouvy s dopravci. Zároveň doufá, že o financování rozhodnou zastupitelé už na červnové schůzi, aby mohlo nádraží na podzim fungovat.

Otevření terminálu chce letovická radnice co nejdříve vyřešit i proto, že ten současný je dnes v západní části tamního Masarykova náměstí, které plánuje už několik let zrekonstruovat. A dokud z něj autobusy nezmizí, nemůže s pracemi vůbec začít.