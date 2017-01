Náměstek hejtmana přiklepl 600 tisíc spolku manželky, střet zájmů nehlásil

Po prohraném koaličním vyjednávání musel loni v říjnu bývalý náměstek hejtmana Roman Celý (KDU-ČSL) post v jihomoravské vládě opustit. Dnes je z něj pouze řadový zastupitel bez výraznějšího vlivu na chod kraje.

Jenže jak zjistila MF DNES z veřejného registru smluv, ještě pár měsíců před volbami stihl prosadit dotace v hodnotě 614 tisíc korun pro spolek své manželky Jany Celé. Přitom na kraji nikdo nevěděl, že lobbuje za neziskovou organizaci, kterou krátce předtím založila jeho žena a je její hlavní postavou. Při hlasování ani nezmínil, že je ve střetu zájmů.

Podle protikorupčních odborníků se tak podle všeho dopustil přestupku, za nějž může dostat pokutu až 50 tisíc korun.

„Jestli bylo přidělení dotace v pořádku, záleží na tom, zda existovala jasná pravidla pro žádosti. Pokud ne, nahrává to více subjektivnímu výběru vhodných příjemců. A z pozice bývalého náměstka to spíše odpovídá klientelistickému jednání,“ podotkl Martin Kameník, ředitel protikorupční organizace Oživení.

Pracovní věci spolu neprobíráme, tvrdí Celá

Prvních 234 tisíc pro vyškovskou organizaci Dialog a generační soužití, zkráceně Diogenes, schválili krajští zastupitelé spolku už loni v dubnu, jen tři měsíce po jeho založení.

„Žádosti jsme podávali jako každý jiný. Ale pracovní věci spolu neprobíráme, byl velký problém se doma vůbec potkat. Takže nevím, jestli při přidělení peněz hrálo roli, že manžel byl tehdy na kraji,“ prohlásila Celá.

Její muž se ale k prosazování dotací pro Diogenes hlásí a nevidí na tom nic špatného.

„Hlasoval jsem pro ně, stejně jako pro desítky dalších, ve kterých jsem viděl přínos pro kraj. Věřím, že činnost spolku bude přínosem pro vyškovskou komunitu i v dalších letech,“ poznamenal Celý, který po mnoha letech v politických funkcích nastupuje do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, kde bude působit na manažerské pozici.

Fond spadá pod ministerstvo zemědělství, jemuž šéfuje Celého spolustraník Marián Jurečka.

Dotace pro Diogenes? Výjimečná záležitost

Podle krajského náměstka pro sociální věci Marka Šlapala (ČSSD), který měl stejnou funkci i v minulém volebním období, šlo přidělování dotací spolku přímo přes Celého. „Rodinnou politiku, kam svou činností spolek spadá, měl v kompetenci on,“ popsal Šlapal.

O dotace mohly organizace žádat buď v běžném režimu, kde musely splnit předem daná kritéria, nebo v mimořádném. Peníze pak přidělovala na žádost gesčního náměstka přímo ze svého rozpočtu kancelář hejtmana. Do druhé kategorie spadaly právě dotace pro Diogenes.

Není ani běžné, že by kraj dával peníze z rozpočtu čerstvě založeným organizacím bez historie, jako je vyškovský spolek. „Jde o výjimečnou záležitost, i když to není proti předpisům. Všechny dotace se ale kontrolují, organizace musí předložit vyúčtování, takže nepředpokládám, že by mohlo dojít k pochybení,“ doplnil Šlapal.

Kameník však tvrdí, že se Celý tím, že před hlasováním neoznámil střet zájmů, dopustil přestupku. „Hrozí mu za to pokuta až 50 tisíc korun. Řešit by ji měla obec, kam spadá trvalým bydlištěm,“ vysvětlil Kameník. Případné Celého pochybení by tak projednávali úředníci vyškovské radnice, kde byl jedenáct let místostarostou.

Klíčový příspěvek na činnost

Právě ve městě, kde exnáměstek s rodinou stále žije, působil Diogenes zaměřující se na mezigenerační setkávání.

„Každá naše aktivita je zacílená na určitou věkovou skupinu. Dobrovolníci chodí číst dětem pohádky do školek a nemocnic, Gentleman klub je zase pro muže v seniorském věku. Na přednášku o vztazích přišlo do knihovny kolem dvou set lidí,“ vypočítala Celá, která za spolek, jehož je místopředsedkyní, vystupuje na veřejnosti.

Organizace mimo jiné letos v srpnu plánuje ve spolupráci s městem a dalšími institucemi oživit historii Vyškova v zámecké zahradě. „Senioři se vrátí do období první republiky, chceme připomenout, jak se tady žilo,“ popsala Celá s tím, že sponzory jsou také město, soukromí dárci i jiné nadace.

Bez šestisettisícového příspěvku od kraje, v jehož vedení v té době seděl její manžel, by ale spolek nemohl například otevřít kontaktní místo, neměl by na provoz nebo by nefungovaly projekty Babičky čtou dětem či Oživlá historie.

Posledních 80 tisíc korun pro Diogenes krajští zastupitelé schválili loni v září, jen dva týdny před krajskými volbami. Smlouvu o dotaci tak podepisoval už nový jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) v půli prosince.

„Hejtman ze zákona podepisuje úkony schválené radou nebo zastupitelstvem a nemá možnost revokovat či zvrátit jejich přijaté rozhodnutí. Že se jedná o spolek, kde je místopředsedkyní manželka bývalého náměstka, jsem vůbec nevěděl,“ sdělil Šimek.