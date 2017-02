Dobře utajený porod. Tři maličké rosomáky našli chovatelé v zoo náhodou

Tři mláďata rosomáka objevili náhodou v brněnské zoo. Chovatelé se do výběhu vypravili, aby odchytili mladého samce a poslali jej do Francie. Při té příležitosti v jedné z nor nečekaně zahlédli tři čerstvě narozená mláďata.