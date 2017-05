Mladík natáčel ženu na toaletě. Vymlouval se, že na pánech bylo plno

Když žena uviděla, že ji někdo natáčí, kopla do odpadkového koše.

„Osoba ve vedlejší kabince se zřejmě zalekla a ruku stáhla. Šokovaná paní vyšla před toalety a chvíli po ní vyšel neznámý muž. Žena se ho zeptala, co to mělo znamenat, načež jí odpověděl, že na pánských záchodech bylo plno, omluvil se a odešel,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Žena šla na policii a oznámila, co se jí stalo. Vyšetřovatelům už se muže podařilo ztotožnit.

„Jedná se o sedmadvacetiletého mladíka, který byl několikrát odsouzen za různorodou trestnou činnost. Vyšlo také najevo, že z obchodního centra odjel vozidlem a to i přes to, že má platný zákaz řízení. Zanedlouho má také nastoupit na jeden rok do vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a za ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělila ještě Cejnková.

Mladík se ale k incidentu nepřiznal. Za výtržnictví mu hrozí až dva roky za mřížemi.