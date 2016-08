Své detektivy povraždili jako Tarantino. Nový Labyrint bude víc sexy

Padly jedny z prvních klapek druhé série kriminálního seriálu Labyrint. V pátek se u Brna, konkrétně mezi Jinačovicemi a Moravskými Knínicemi natáčela scéna do prvního dílu. „Najdeme místo s tělem zavražděné, která navíc byla i znásilněna,“ popisuje režisér.

Stejně jako v případě veleúspěšné první série Labyrintu se nových sedm dílů natáčí pod hlavičkou brněnského studia České televize a také děj je s Brnem spjatý. „Máme Policii Modrava nebo Kriminálku Miami, takže proto my děláme detektivku na Brněnsku,“ směje se Strach.

Napínavý, překvapivý a mysteriózní příběh se bude natáčet až do prosince. „Až začne hokej, budu chodit na Kometu. Řekl bych, že jsem také znalec místních hospod, obzvláště těch, kde čepují plzeň,“ líčí režisér.

Budu vymetat všechny bary, plánuje Langmajer

Podobné plány má i představitel hlavní role vyšetřovatele Remeše, Jiří Langmajer. „Těším se, že budu bydlet v Brně a stane se ze mě Brňák. Budu vymetat všechny bary. A přes den taky trochu točit,“ říká s nadsázkou herec.

Seriál Labyrint První díl první série viděl přibližně milion diváků, závěr seriálu pak milion a tři sta tisíc.

viděl přibližně milion diváků, závěr seriálu pak milion a tři sta tisíc. Druhá řada se bude opět skládat ze 7 dílů. Tým majora Remeše řeší rozsáhlý, komplikovaný a mysteriózní případ několika vražd poté, co se v lese u Brna najde tělo dívky.

se bude opět skládat ze 7 dílů. Tým majora Remeše řeší rozsáhlý, komplikovaný a mysteriózní případ několika vražd poté, co se v lese u Brna najde tělo dívky. Seriál natáčí brněnské studio České televize na jižní Moravě, například v Moravských Knínicích, na Znojemsku, za exteriéry vyrazí tým i na Vysočinu či do Olomouce.

na jižní Moravě, například v Moravských Knínicích, na Znojemsku, za exteriéry vyrazí tým i na Vysočinu či do Olomouce. V druhé řadě si zahraje také Miroslav Donutil, Zuzana Kajnarová, Jiří Dvořák, Miroslav Táborský, Radek Švec, Viktor Preiss nebo Alois Švehlík.

Miroslav Donutil, Zuzana Kajnarová, Jiří Dvořák, Miroslav Táborský, Radek Švec, Viktor Preiss nebo Alois Švehlík. Seriál diváci v televizi uvidí příští rok.

Natáčení na Moravě vyhovuje i Michalovi Daleckému, který v Brně žije a do povědomí diváků se nejvýrazněji vryl postavou Žížaly v satirickém seriálu Kancelář Blaník. V Labyrintu ztvárňuje detektiva.

„Moje postava je ajťák, zařizuje všechno okolo počítačů, jako je zjišťování adres, telefonů nebo odposlechů. Ve druhé sérii se dostávám i do terénu,“ popisuje Dalecký.

Diváci se můžou bavit poznáváním míst, kde se příběh odehrává. „Některá jsou reálná, jako byl například v první sérii Tišnov. Některé lokality jsou ale fikce, třeba Templštejn jsme nazvali Malý hrádek,“ vysvětluje vedoucí projektu David Ziegelbauer, který je také spoluautorem námětu.

Vedle scén v přírodě nebude seriál ošizen ani o záběry z města. „Vrátíme se znovu do AZ Tower, kam jsme umístili policejní stanici,“ podotýká Ziegelbauer.

Pořád nová zápletka

Ve druhé řadě seriálu se objeví několik nových postav. „Nenechali jsme přežít moc kriminalistů v první sérii, všechny jsme je jako Tarantino povraždili. Takže nám přežil v podstatě jen Remeš a šéf kriminálky,“ popisuje Strach.

„Do vyšetřovatelské partičky přibývá Honza Hájek a Táňa Vilhelmová, kteří mají velké tajemství v policejních složkách, a tím seriál získává ještě větší náboj, než měl Labyrint jedna. Řekl bych, že je to víc sexy,“ líčí režisér a prozrazuje, že postavu Tatiany Vilhelmové přesunuli z mravnostního.

Jan Hájek si v druhé sérii zahraje nejbližšího spolupracovníka kriminalisty Remeše. „Parťáka jsem si vymodlil, hrozně jsem stál o to, aby to byl právě Honza, a je to on, takže jsem spokojený,“ říká Langmajer.

Kriminálka Labyrint je oproti ostatním detektivkám netypická. „Jeden případ se vlastně táhne přes sedm dílů. Na konci epizody vždy diváky čeká odhalení nové zápletky, což je jeden z důvodů, proč sledovanost první série díl od dílu stoupala,“ vysvětluje Ziegelbauer.

Obětí bude moc

Režisér zásluhy přenechává scenáristovi Petrovi Hudskému. „Myslím, že bude na co koukat, ty scénáře jsou fakt dobré. Zasahuju do nich jen lehce,“ přibližuje Strach, na což ale Ziegelbauer nesouhlasně pokyvuje hlavou: „Zrovna včera pan režisér našel úplně novou linku, kterou však nesmíme prozradit.“

Je jasné, že v případě detektivky se děj neprozrazuje – a tak se pouze ví, že celý zamotaný a tajemný příběh odstartuje bestiální vražda mladé dívky a že diváka dovede do hlubokého středověku. Každopádně obětí bude moc.

Každý díl první řady vidělo okolo milionu diváků. „A to vlastně legitimizovalo pokračování. Protože mám rád tuto brněnskou partičku a moje herce se štábem, tak jsem se těšil,“ podotýká Strach, jehož na Vánoce čeká premiéra druhého dílu pohádky Anděl Páně.

„Je pravda, že mám letos takový rok dvojek. Jako nic proti dvojkám, ale už se těším na příští rok, že by tam mohly být nějaké trojky. Ale čtyřky? Do toho bych se už bál pustit,“ směje se.