Oblékala miss i celebrity. Teď šije oblečení s obrázky pro nemocnice

„Zkuste prosím vymyslet něco, aby se děti tak nebály.“ S touto žádostí se před zhruba dvěma lety obrátil přednosta radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně Pavel Šlampa na módní návrhářku Marii Zelenou. Ta hned sedla a začala malovat.

„Měla jsem tehdy s prostředím onkologie osobní zkušenost, protože mi onemocněl blízký člověk. Dobře to dopadlo, ale zrodil se projekt, který se stal mojí srdeční záležitostí a který pořád rozvíjím,“ poznamenala Marie Zelená. Namalovala si návrh a přenesla jej na barevný fleece, z něj pak vystříhala jednotlivé motivy a figurky, obšila a zapracovala na zástěru.

„Bylo to hodně pracné, protože každá z nich byla originálem a je dodnes, i když už mám pomocníky,“ poznamenala. Dnes Veselé zástěrky se slunci, stylizovanými pohodovými zvířátky, květinami, motýly a barevnými domky a vláčky oblékají lékaři a sestry přes klasický nemocniční „mundur“. A ochotně. Mohou si totiž o obrázcích s dětmi povídat, rozvíjet příběhy, které se na nich odehrávají, odvést pozornost od toho, co se s nimi děje a děti zase mohou navázat kamarádský kontakt se sestrou nebo lékařem. Jako první je dostala brněnská Dětská nemocnice.

Poradce jí dělají vnoučata

„Koupili jsme 49, dalších zhruba devět desítek jsme dostali darem, na kterém se podílela i sama autorka. Mají je na všech odděleních a jsme za ně moc rádi. Cokoli, co může dětem usnadnit jejich pobyt v nemocnici, vítáme,“ říká Pavel Žára, mluvčí Fakultní nemocnice v Brně. Veselé zástěry budou nosit v Masarykově onkologickém ústavu, v nemocnici v Boskovicích, Břeclavi či Kyjově, obléká je i personál v pražském Motole nebo v nemocnicích v Bratislavě. „Počítáme s tím, že bychom jimi vybavili i geriatrická oddělení a nemocnice pro dlouhodobě nemocné,“ upřesnila Zelená.

Zástěry jsou ryze český výrobek. „Látku dodává Hedva Česká Třebová, která má všechny potřebné atesty pro použití materiálu v nemocnicích, šijí je české švadleny a návrhy pro potisky maluji já. Mými největšími poradci jsou šestiletý vnuk a tříletá vnučka. Ti mi nosí nápady a také schvalují, jestli se jim obrázky líbí a zda jim připadají srozumitelné,“ vysvětluje výtvarnice.



„Na každé zástěře je sluníčko jako nositel radosti a pohody, což byl nápad mého vnuka Tomáše, ale jinak máme zatím 18 různých motivů a pořád přibývají. Nedávno se na mě obrátila společnost, která má pracoviště na odběr krve po celé republice. Vymýšlím pro ni speciální příběh s kapkou a mravenci,“ upřesnila Zelená. Kromě oděvů se pustila i do omalovánek se stejnými motivy, které mohou děti dostat za vyšetření.



Marie Zelená ale neopustila platformu společenských a svatebních šatů, jimiž se zabývá už od časů konce totality, kdy se ve Vizovicích vyučila dámskou krejčovou, absolvovala školu speciálního střihu. „Už tenkrát jsem se snažila vymýšlet nové věci, nic nebylo, a tak jsem si sama upravovala materiály. Látky jsem různě prošívala a vkládala do sebe,“ říká Zelená, která spolupracovala s Michaelou Maláčovou a třikrát šila šaty pro soutěž Česká Miss.



Je autorkou projektu Návraty k hodnotám, v níž navrhuje šaty inspirované motivy krajů a měst, včetně města Brna, a spolupracuje i s církví. Oblékla například ministranty v kostele na brněnském Petrově.



„Společenské šaty je to, co mě živí, ale zástěry jsou věcí, kterou dělám hlavně pro radost,“ přiznala. Část zástěr si nemocnice kupují, ale velká část jde přes sponzory. „Zdravotnická zařízení totiž musejí na všechno vybavení vypisovat výběrová řízení, ale jsem jediná, kdo tyto věci dělá, takže je to trochu problém. Jedinou cestou je forma darů nebo veřejné sbírky,“ doplnila.