Policisté obvinili opilého řidiče autobusu, který smetl auto a dodávku

Policisté řidiče autobusu obvinili hned ze dvou trestních činů. „Těžkého ublížení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykových látek,“ informoval mluvčí Pavel Šváb.

Řidič autobusu odjížděl z autobusového nádraží Zvonařka, pravděpodobně vjel do křižovatky na červenou a naboural osobní automobil, v němž jela žena s dítětem. „V té chvíli fungovala světelná signalizace,“ poznamenal tenkrát Šváb (více jsme psali zde).

Žena z osobního auta utrpěla polytrauma, dítě mělo středně těžká zranění. Autobus také narazil do dodávky, jejíž řidič ale vyvázl bez zranění.

Šoférovi autobusu policisté naměřili dvě promile alkoholu. Byl takzvaný střídač. To znamená, že vykrýval služby na trasách za ostatní řidiče. V ČSAD Kyjov pracoval pět let. Do práce v inkriminovaný den nastoupil v půl šesté ráno. Vyjel z Kyjova, odkud vezl cestující do Brna.

„Tam má dlouhou přestávku a po ní nějaký čas jezdí po Brně. Supluje linku 47 směřující do městské části Černovice,“ nastínil tenkrát Tomáš Velc, manažer osobní dopravy společnosti ČSAD Kyjov, jíž havarovaný autobus patřil.