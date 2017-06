Za zranění ženy na bobové dráze nemůžeme, hájí se provozovatel

Čtyřiačtyřicetiletá Dita Zelinová leží ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích. „Jede sem policie a pak by měla být operace,“ potvrdila MF DNES.

Provozovatel dráhy Pavel Kavický ještě u výslechu nebyl. Policisté potvrdili, že se případem zabývají, teď zkoumají záběry z kamer, které ale nejsou po celé délce dráhy (o otevření bobové dráhy jsme psali zde).

Žena podle dostupných informací jela na dráze se synem, když v plné, tedy asi čtyřicetikilometrové rychlosti narazili do bobu před sebou. Ten podle některých svědectví zastavil kvůli dalšímu stojícímu vozíku, v němž sama seděla plačící holčička, která zabrzdila a nechtěla pokračovat dál.

„Dle mých informací zastavily dva boby jedoucí za sebou v méně přehledné části dráhy v zatáčce. Posádka druhého vozu pobízela dítě v prvním, aby jelo dál. Srážce šlo těžko předejít a časové rozestupy jsou zvláštní, když se mohou potkat tři boby na dráze,“ podivuje se přítel rodiny zraněné ženy Lukáš Novotný.

Informace, že by se měly srazit dokonce tři boby, provozovatele dráhy Kavického překvapila. „Podle kamerového záznamu byl před nimi (zraněnou ženou a jejím synem – pozn. red.) kluk v bobu, holka až dva boby od nich. To je úplně alarmující, že by se srazily tři boby,“ diví se Kavický.

Vždy několik vozíků zároveň

Na 800 metrů dlouhé dráze vždy jede několik vozíků zároveň a samostatně řídit je mohou děti od 8 let. S tím podle provozovatele musí každý počítat a jezdec má právo jet pomalu. Je tedy na šoférovi za ním, aby dodržel vzdálenost minimálně 25 metrů. To je odstup, který doporučují provozovatelé všech podobných atrakcí a také výrobci.

Kavický tvrdí, že vozíky pouští na konstrukci s ještě větším rozestupem. „Mezi odjezdem vozíků má být časový rozestup 10 sekund. My dáváme 40 sekund,“ tvrdí.

Matka se synem podle něj nedodrželi důležité pravidlo – vyšší pasažér musí vždy sedět vzadu. Což se podle něj nestalo, větší chlapec seděl vepředu. V případě, že se něco na dráze stane, má jezdec okamžitě sundat ruce z pák a vozík sám zastaví. Nehodě se dá podle Kavického předejít jen tak, že člověk dává pozor a stejně jako na silnici se dívá na provoz před sebou a dodržuje rozestup.

Technologii pro brněnskou trať dodala firma Mountain Service, jejíž majitel provozuje bobovou dráhu na Lipně. Jde o moderní dráhu. Nemá klasický „žlab“, ale konstrukce je přivařená, a bob z ní tak nemůže vylétnout, jezdec je připoután bezpečnostními pásy jako v autě.

Na čtyřech místech v areálu jsou pokyny, jak se v dráze chovat. A přestože zakoupením jízdenky pasažér podmínky uznává a jejich nedodržením jsou vyloučeny nároky na požadování náhrad, Kavický se chce domluvit.

„Je mi líto, co se stalo, a jsem v kontaktu s rodinou, jsme pojištění na tyto věci. S dcerou zraněné ženy jsem si psal esemesky, kde jsem nabídl pomoc, ale zatím ji odmítli s tím, že až bude matce líp, spojíme se,“ říká.

Nehoda má na jeho podnikání negativní vliv. Tvrdí, že už mu odřeklo až 30 procent firem, které měly dráhu zamluvenou pro své lidi.

„Nestavěl jsem ji proto, aby se někdo zranil. Když někdo spadne na kole, udělal chybu výrobce kola? Ta žena mohla mít nějaké starší skryté zranění. Kluk se chtěl ukázat, jak je na tom silnej. My bychom ho měli sami zažalovat, že mohl něco způsobit tomu jezdci před ním,“ rozčílil se Kavický.

Podle Novotného je jeho chování arogantní a poškozená rodina prý zvažuje trestní oznámení pro ublížení na zdraví z nedbalosti.

Sestra zraněné to však nepotvrdila. „Dnes má sestra druhou operaci, která má být stěžejní, sama podrobnosti nevím. I když bude vyjádření doktorky, nemyslím, že je O.K. bez jejího souhlasu podávat info dál. Vím, je to pro dobro budoucích návštěvníků dráhy, přece jen je teď ale důležitá sestra,“ napsala v úterý v esemesce Helena Rouleová.