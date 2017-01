VIDEO: Řidič chtěl u semaforu projet mezi dvěma auty, narazil do dodávky

Agresivní počínání řidiče zachytily ve středu kolem osmé hodiny ráno kamery brněnských strážníků.

„Nehoda už na první pohled působila velmi netypicky. Rychle jedoucí vůz nebere ohled na to, že vozidla stojí nebo zastavují na červenou. Automobil celou dobu evidentně nijak výrazně nezpomaluje,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Řidič červeného vozu se snažil protáhnout mezi stojící dodávkou a brzdícím osobním vozem, jenže mezera mezi nimi se natolik zmenšila, že neměl kudy projet.

Narazil tak do dodávky, kterou tím o pár metrů postrčil. Mohlo to dopadnout i hůř.

„Po nárazu do lehčího auta by možná pokračoval až do křižovatky, kudy projížděla auta na zelenou z jiných směrů,“ upozornil Ghanem. „Hlavně však bylo štěstí, že v tu chvíli nikdo nešel po přechodu,“ doplnil.

Co se s řidičem červeného vozu dělo dál, zatím není jasné. Strážníci záznam předali státní policii, která událost nekomentuje. „Případ vyšetřujeme, ale zatím k němu nemůžeme poskytovat bližší informace,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.