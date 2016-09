Desítky „holých hlav“ v Brně hledaly náměstka primátora Matěje Hollana

V pondělí večer se v Brně odehrála akce, která se často nestává. Několik desítek neonacistů se vydalo hledat jednoho z členů vedení města. Na pochodu, který začal u zavřené pivnice U Poutníka, jejíž provozovatel dnes vůbec neotevřel právě z obav před střety, navštívili extrémisté i kavárnu Tři ocásci.

Odtud redaktorka MF DNES hlásila drobnou potyčku s hosty podniku. Skupina se u Tří ocásků rozdělila, asi jen třicítka z nich pokračovala k domu Hollanovi rodiny.

Po počátečních zmatcích, který dům přesně hledají, jim poradili sousedé. Z domu však nikdo nevyšel.

Hlavní organizátor akce a zápasník Zdeněk Pernica posléze zjistil, že Hollana v domě nenajde. „To asi nemá smysl, když tu Hollan nebydlí,“ nechal se slyšet Pernica, který kandiduje do krajských voleb jako číslo tři na kandidátce republikánů Miroslava Sládka na jižní Moravě. Ostatní mu dali za pravdu a nakonec akci rozpustili.

Bez policejních těžkooděnců

Sám Hollan se o pochodu i o tom, že tvrdé jádro neonacistů dorazilo až k němu domů, dozvěděl až od MF DNES. „Nemá smysl se takových lidí bát. Vyhodnotím, co to bylo za lidi a až podle toho se zařídím,“ uvedl Hollan.

Desítky chuligánů přitom Brnem na rozdíl od předchozích protiuprchlických protestů, které se ve městě odehrály, tentokrát prošly bez policejních těžkooděnců. Cestou nebyli vidět ani žádní uniformovaní policisté, ač Hollan záležitost projednával s policejními specialisty na extremismus.

„Policisté samozřejmě pořádek monitorují a pokud by došlo k porušování zákona, jsme připravení zasáhnout. Další informace z taktických důvodů nebudeme sdělovat,“ uvedla večer jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová.

Akci ultras odstartoval Hollan příspěvkem na Facebooku

Vše přitom začalo minulý čtvrtek obyčejnou hospodskou rozmíškou právě v hospodě U Poutníka. Po ní si Hollan na Facebooku postěžoval, že ho spolu s předsedou zelených Matějem Stropnickým z podniku vyštvala skupinka lidí s právníkem Richardem Špíškem.

„Vypadni, nebo ti rozbijeme hubu. Dopiješ to pivo a vypadneš pryč, do týhle hospody už nepáchneš, tady pro tebe není místo. Stropnickýho sem tahat nebudeš. Refugees not welcome,“ zmínil Hollan některé výroky, které podle něj padly v reakci na jeho příznivý názor na přijímání uprchlíků.

Špíšek ale odmítl, že by Hollana slovně napadl. Prý jen usměrňoval přiopilého kamaráda. „Seděl jsem s kamarádem na pivu. Viděl, jak jde do hospody Hollan a Stropnický. Neudržel se a šel za nimi diskutovat. Ani nevím, co si řekli, nebyl jsem u toho. Stál jsem venku. Kamarádovi jsem řekl, ať se na to vykašle a nedělá potíže,“ tvrdí Špíšek, který je známý jako advokát Američana Kevina Dahlgrena, kterému hrozí doživotí za čtyřnásobnou vraždu v Brně-Ivanovicích (psali jsme zde).

Hollan ale šel ještě dál. Na pondělní večer opět k Poutníkovi svolal demonstrativní akci nazvanou Pivem proti nenávisti.

„Pojďme všem nenávistným lidem ukázat, že tady je svobodná společnost. Já tam budu a bude se na vás těšit. Popovídáme si o problémech, co nás pálí. Náckům, kteří nás budou vyhazovat z hospod, se ustupovat nesmí,“ horoval v pozvánce Hollan.

Hollanovi vyhrožovali trestem smrti

Obratem se ale sešikovali i Hollanovi odpůrci. Ti hrozili, že vstup do hospody zablokují. Už na sociálních sítích navíc část lidí vyhrožovala před akcí násilím.

„Na konci druhé světové války se napomáhání nepříteli trestalo smrtí. Pakliže Hollan podporuje jakýmkoliv způsobem stávající imigrantskou vlnu, v níž je celá řada teroristů, tak se rovněž dopouští napomáhání nepříteli. Proto je na místě uvažovat o obnově trestu smrti pro tyto jedince,“ tvrdil na sociálních sítích například Jiří Vaňáček.

Toho se nakonec zalekli samotní provozovatelé podniku, ve kterém je Hollan štamgast. A vyhlásili, že U Poutníka zůstane v pondělí zavřeno. „Jsme apolitická pivnice. Doufám, že to brzy vyšumí do ztracena. Je to zbytečně nafouknutá bublina a my u nás žádné manifestace nechceme,“ zdůvodnil rozhodnutí zavřít hospodu pro MF DNES její provozní Milan Řezníček.

Hollan se pak svou akci rozhodl v pondělí zrušit úplně. Zároveň ale počítá s tím, že se v týdnu odehraje debata s ním někde jinde.

„Zařídíme na tento týden nějaké hezké místečko, kam vás sezveme a věříme, že se to obejde bez avizovaného násilí a šibenic. V Brně mají přístup do všech hospod a jejich zahrádek lidé všech vyznání, etnik a politických orientací. Nikdo nikoho nemá právo vytlačovat z veřejného prostoru. Pakliže se vám někdy stane, že vás někdo bude chtít kvůli výše uvedeného odněkud vyhazovat, neprodleně to oznamte policii,“ napsali v pozvánce zástupci Žít Brno.