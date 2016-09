Pro dítě do Brna. Neplodnost tady léčí i cizinci, mají větší šanci uspět

„V Česku je velká hustota reprodukčních center s přihlédnutím k počtu obyvatel, celkem jich je 43,“ poznamenal ředitel Sanatoria Helios Pavel Texl.

Cizinci si česká střediska vybírají z mnoha důvodů a cena zákroků je jedním z nich. „Část cizinců přichází proto, že služby poskytované reprodukčními centry jsou na vysoké úrovni a zároveň cenově příznivé,“ sdělila ředitelka centra Repromeda Kateřina Veselá.

To potvrzuje i mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. „Cena zákroků je vzhledem ke kvalitě provedených výkonů příznivá jak pro cizince ze západní Evropy, tak pro ostatní evropské i mimoevropské pacienty,“ míní.

Největší podíl pacientů stále představují Češi. Co se týče zahraniční klientely, tu tvoří především neplodné dvojice ze sousedních států. „Dále máme pacienty mezi Vietnamci, kteří v Česku žijí. Z cizinců naše služby využívají nejčastěji Italové, ale léčí se u nás i Němci, Rakušané, Britové nebo Američané,“ vyjmenoval šéf Heliosu Pavel Texl.

Nadstandard pro zahraniční klienty

Podle něj má Česká republika v umělém oplodnění tradici. Některé dvojice přicházejí ze zahraničí i proto, že česká centra mohou nabídnout více metod zvyšujících pravděpodobnost úspěchu.

Navíc je česká legislativa liberálnější než v jiných zemích a umělému oplodnění více přeje.

Reprodukční kliniky se snaží pacientům z ciziny vyjít vstříc. „Zahraničním klientům například na naše náklady zajišťujeme dopravu z letiště k nám do centra, můžeme jim také rezervovat ubytování i servis volnočasových aktivit, například poznávací výlety, návštěvy kulturních akcí nebo brněnských restaurací,“ vyjmenovala Veselá.

Nadstandardní nemedicínské služby nabízí i brněnská fakultní nemocnice. A to od pomoci při hledání ubytování až po možnost lázeňských pobytů.

Odkaz profesora Pilky

Právě tyto služby navíc by měly pacientům zpříjemnit jejich pobyt v Brně. „Pacienti můžou využít i ubytování přímo v budově kliniky a vitální menu v restauraci. Jsou to sice vedlejší věci, ale pomáhají pacientům, aby se cítili pohodlněji. Neorganizujeme ale pro pacienty žádnou zábavu, jediné, co jim nabídneme, je mapka Brna a přátelská rada,“ popsal Texl.

Za důležitější považuje novou medicínskou službu, kterou přichystali. „Období, kdy partneři zjistí, že se očekávané těhotenství nedostavuje, je psychicky velmi náročné. Nově tak budeme nabízet i služby psychologa, který při osobním pohovoru vysvětlí psychologické aspekty umělého oplodnění a poradí,“ sdělil Texl.

Česko má v umělém oplodnění velkou tradici, a to i díky profesoru Ladislavu Pilkovi, brněnskému lékaři, který byl českou špičkou v oboru. V roce 1982 umožnil v Brně se svým týmem narození prvního dítěte ze zkumavky v tehdejším Československu i celém komunistickém bloku.

Spolu s dalšími embryology dosáhl světového prvenství zavedením metody GITF, což je přenos pohlavních buněk do vejcovodu.