V Brně pohoří polovina žáků autoškol. Čísla může zlepšit speciální web

Přehlédnutí dopravní značky, neobratné parkování, nedostatečná kontrola zpětných zrcátek. To jsou jen příklady mnoha důvodů, proč komisaři při závěrečné zkoušce v autoškole žáky vyhazují.

Loni v Brně napoprvé neuspělo 55 procent žadatelů o řidičský průkaz. Vyplývá to ze statistik, které mají k dispozici studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od brněnského magistrátu.

Nadměrně velkou neúspěšnost u prvního pokusu potvrzují i instruktoři autoškol, kterých je v Brně přes stovku. „Žáci se stále zhoršují. Čím to je, těžko posoudit. Před třemi lety jsem dokonce zaznamenal statistiku, že napoprvé zkoušku na skupinu B udělalo v Brně jen necelých čtyřicet procent,“ popsal Milan Liška z bystrcké Autoškoly Kometka, jenž v oboru působí šestnáct let. Za opakovanou jízdu při každém dalším pokusu uchazeč zaplatí 400 korun.

Studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity proto vytvořili projekt s názvem Řídit Brno. Na stejnojmenném jednoduchém webu najdou žáci autoškol mapu s trasami, kudy se často při zkoušce jezdí.

„V Brně je normální, že se závěrečná zkouška podaří až na několik pokusů. Víme i o případu, kdy jich uchazečka potřebovala hned devět,“ vysvětlila Tereza Pojezná z autorského týmu, proč je v jednom ze seminářů napadl zrovna tento projekt. Výhodou při získávání podkladů pro ně bylo, že členem jejich týmu je instruktor z jedné rodinné autoškoly.

Kritická místa si projedou virtuálně

Ačkoli brněnští komisaři trasy nemají pevně stanovené, tvůrci webu do mapy zanesli dopravní značky a problematická místa, na nichž by žáci autoškoly mohli nejpravděpodobněji pohořet. Zájemci si pak tato místa mohou virtuálně projet díky mapě nebo videím, která autoři natočili.

„Ustálená trasa zkoušky není. Téměř vždy se však při ní dostanete na některá místa, která jsou v mapě vyznačena dopravní značkou. Máme tedy síť bodů, které se během praktické zkoušky různě propojují,“ doplnila Pojezná.

Výsledná trasa u zkoušky tak někdy může být téměř shodná s tou jejich na webu, někdy se může lišit. Podstatné je, že se uchazeči o řidičák mohou podívat, na jakých místech si mají dávat větší pozor.

Autoškoly studentský projekt vnímají smíšeně. Některé to vítají jako dobrou pomůcku, jiné se obávají, aby jejich žáci pak příliš nespoléhali jen na to, co najdou na internetu. „Jakákoliv aplikace má něco do sebe, ale nenahradí to nikdy praxi,“ domnívá se vedoucí Autoškoly Pelikán Roman Provazník.

Také on si všímá, že v posledních letech se úspěšnost studentů výrazně zhoršila. Přičítá to zejména nervozitě a neochotě připlatit si za jízdy navíc, přestože to dotyčnému doporučí.

Komisaři by při zkoušce mohli být ještě přísnější, zní z autoškol

Za jeden z nejproblematičtějších úseků považuje Provazník napojení čtyřproudové silnice v ulici Žabovřeská pod Masarykovou čtvrtí na přivaděč vedoucí od řeky. „Je tam osmdesátka. Žáci nejsou s to pochopit, že auto musejí pořádně rozjet. Přijde jim, že pomalá jízda je bezpečná. Ale v tomto případě to neplatí,“ upozornil Provazník.

Záludný je i výjezd z tunelu Dobrovského směrem k obchodnímu centru v Králově Poli. Nejen začínající řidiče tam mate, kudy z něj odbočit na centrum a kudy na Svitavy.

Další z oslovených instruktorů vidí příčinu neúspěšnosti zejména v nedostatečné dopravní výchově na školách. Že by za to mohla přehnaná přísnost komisařů, vylučují. Jiní by dokonce na své žáky při závěrečné zkoušce byli ještě přísnější.

Nad značnou neúspěšností se pozastavovalo rovněž několik pražských instruktorů autoškol. Tam je prý situace o něco lepší. Odhadují, že zkoušku napoprvé úspěšně složí okolo 60 procent uchazečů.

Autoři projektu Řídit Brno doufají, že pomohou nejen začínajícím řidičům a přispějí k celkově větší bezpečnosti na silnicích. „Většinu nehod způsobí právě mladí řidiči. Navíc nikde není řečeno, že se na problematická místa nemůže v mapě podívat i stávající brněnský či nebrněnský řidič,“ dodala Pojezná.