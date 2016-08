VIDEO: Sporťák uháněl dvoustovkou, Nizozemec v něm mířil na okruh

14:05 , aktualizováno 14:05

Dřív, než by bylo zdrávo, to v pondělí odpoledne „rozbalil“ nizozemský řidič ve svém sportovním voze. Lamborghini mířící na bratislavský okruh se do závodního tempa dostalo už na jihomoravské dálnici, kde jej odchytili policisté.