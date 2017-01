Pod lomem v Brně vznikne čtvrť pro tisíc lidí. Nudisté o koupání nepřijdou

Továrnu, která už skoro dvacet let hyzdí městské panorama, koupila společnost Trikaya v roce 2012. Původně na jejím místě plánovala výstavbu pro dvě stě rodin, postupně však záměr nabobtnal - nyní už počítá se vznikem 435 bytů v různých typech domů.

„Závěry uspořádané urbanistické soutěže ukázaly, že lokalitě vyhovuje mix typů bydlení. Jednou z našich podmínek bylo, aby tam vznikla živá čtvrť s přirozeným centrem, nikoliv satelitní výstavba,“ uvedl za společnost Trikaya František Šudřich.

Domy v budoucnu pojmou přes 1 100 obyvatel. Developer vybuduje školku a uvažuje také o vzniku pečovatelského domu. Stavět chce na tři až čtyři etapy v letech 2018 a 2023. Náklady prozatím odhaduje na 1,3 miliardy.

„Hlavní myšlenku podoby lokality, takzvaný masterplan, vytvořila kancelář Kuba & Pilař, která v soutěži zvítězila. Počítáme ale s tím, že konečnou podobu některých budov navrhnou jiná architektonická studia, aby byla lokalita pestrá,“ doplnil Šudřich. Záměr zatím prochází posouzením vlivu na životní prostředí, následně ještě musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení.

Do Obřan přímo jen pěšky

V areálu jsou nyní sutiny po demolici velké haly, stržení dalších se chystá, povolení už úřad vydal. Továrnu Ergon začali pod vysílačem Hády stavět už v roce 1988. Na trhy v zemích RVHP z ní měly putovat zdravotnické a rehabilitační pomůcky, kvůli převratu ji ale národní podnik nikdy nezprovoznil a dlouho ji akorát rozkrádali sběrači kovů. „Zbytek demolice se uskuteční pravděpodobně poté, co projekt získá územní rozhodnutí,“ upřesnil Šudřich.

Radnice Obřan a Maloměřic záměr vítá. I kvůli dalším developerským projektům v budoucnu očekává nárůst počtu obyvatel až o několik tisíc (více třeba zde). Od města už například získala budovu pro rozšíření základní školy.

„Máme zájem zastavovat volná území domky a byty, je to pro nás nepříznivější forma zástavby. Jsme ale specifická obec, kterou protíná železnice a seřaďovací nádraží, což by v případě projektu firmy Trikaya mohl být problém,“ zauvažoval místostarosta Obřan a Maloměřic Stanislav Dvořák.

Domy pod lomem budou ležet z druhé strany trati než zbytek městské části, k níž podle katastru patří. Spojí je s ní jen stezka pro pěší. „Mohlo by hrozit, že pro tamní lidi bude složitější jezdit do našich zařízení a spíš budou mít zájem se tlačit do stávajících kapacit na Vinohradech, kde by tak mohl vzniknout přetlak a problémy spíše než u nás,“ podotkl Dvořák.

Stavba pod lomem Hády V areálu o rozloze 71 tisíc metrů čtverečních má v letech 2018 až 2023 vyrůst 435 bytů v rodinných domech, viladomech, bytovkách a takzvaných klastrových domech, což jsou celky menších bytových domů se společným dvorem a zázemím.

V lokalitě jsou nyní pozůstatky nikdy nezprovozněné továrny Ergon, jejíž stavba začala už v roce 1988.

Součástí projektu je i vybudování 646 parkovacích míst, převážně podzemních.

Podle dokumentace zpracované pro účely řízení EIA se počítá s napojením na čtyřproudou ulici Jedovnická ve čtvrti Vinohrady.

S vjezdem pro auta developer skutečně počítá jen z druhé strany a starosta Vinohrad Jiří Čejka nevyloučil, že jako čtvrť ještě budou chtít do způsobu dopravního napojení nové zástavby mluvit. „Nebudeme chtít, aby obslužná komunikace byla od nás, aby doprava zbytečně zatěžovala Vinohrady, ale aby byla příjezdová cesta z Obřan. Už nyní je u nás provoz strašný,“ řekl.

Problém mají řidiči zejména na spojnici Vinohrad a Židenic v ranní a odpolední špičce, kdy se v okolí Staré Osady a kasáren tvoří dlouhé kolony. Ty má vyřešit čtyřmiliardová stavba další části Velkého městského okruhu, jejíž začátek ŘSD plánuje v polovině roku 2019 (psali jsme o tom zde).

Developer považuje přípojku na Vinohrady za dobré řešení. „Jedovnická ulice je dostupná a novou lokalitu zvládne obsloužit. Nechceme původním obyvatelům Maloměřic zhoršovat situaci další dopravní zátěží, proto bude směrem k ulici Jarní jen pěší trasa,“ řekl Šudřich.

Přístup k lomu stavba neomezí

Přístup k Růženinu lomu, kam se v létě někdy chodí opalovat nudisté a pejskaři venčit své mazlíčky, výstavba neomezí. „Naše lokalita se nachází více než 500 metrů od Růženina lomu a využívá jinou příjezdovou cestu,“ ujistil František Šudřich.

„Navíc nestavíme na zelené ploše, ale v lokalitě staré továrny, dochází tak k obnově a revitalizaci území brownfieldu, které je již dlouhou dobu kvůli bezpečnosti nepřístupné, proto se možnosti pohybu osob v této lokalitě nijak nezmění,“ dodal zástupce developera.

Projekt se nekryje ani se zvažovanou stavbou bazénu v lokalitě pod Hády, o které se mluvilo před pár lety. „Plocha, kde by v budoucnu ve spolupráci s městem mohlo vzniknout zázemí pro venkovní sportovní aktivity, je jinde. Tam máme místo případně i pro akvapark, kdyby se někdy našel velký investor, ale to je vzdálená, téměř utopická budoucnost,“ doplnil starosta Vinohrad.