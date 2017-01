V kurzu je rozbíjení televizorů, střílečka lukem či luštění tajných kódů

1 Prohlídku zpestří šifry

Skupinka lidí prochází Brnem a postupně hledá tajné zprávy, luští šifry a plní úkoly. Důležité je mít s sebou chytrý telefon pro naskenování QR nebo číselného kódu.

K řešení zapeklitých úkolů je možné použít i nápovědu. To jsou hlavní znaky šifrovacích her. „Jejich primárním cílem je pobavit a ukázat město z jiného pohledu,“ vysvětlila vedoucí Městské destinační agentury Petra Kovářová.

Stejné atributy bude mít i nová šifrovací hra, která vtáhne návštěvníky Moravské galerie do doby po roce 1945, kdy jednotlivá díla vznikala. Zájemci se dočkají nejpozději v březnu.

„Ještě nemáme přesný termín, ladíme poslední detaily,“ uvedla náměstkyně pro vnější komunikaci galerie Silvie Šeborová. Už nyní je ale jisté, že startovné vyjde na symbolickou částku. „Cena by se měla pohybovat okolo dvaceti korun,“ dodala Šeborová.

Hru pro Moravskou galerii vymysleli tvůrci ze společnosti Cryptomania, kteří mají na kontě třeba Tmavomodré dobrodružství či Bitvu o Brno z období švédského obléhání.

„Letos chystáme minimálně tři novinky. Největší tahák bude právě ta pro galerii, ale ještě se podílíme na hře spojené s prohlídkou kasemat na hradě Špilberk. A pro poslední šifrovačku, tentokrát čistě naši, zpracováváme netradičním způsobem brněnské pověsti,“ nastínil ředitel Zbyšek Podhrázský.

V Brně se zájemci zatím můžou zapojit do čtyř celoročních her, své vlastní si však objednávají i některé firmy. „Děláme pro ně kurzy na míru. Je o ně poměrně velký zájem, a to zejména mezi progresivními technologickými společnostmi jako Google nebo NetSuite,“ dodal.

Přibližná cena: 20 až 200 Kč

Web: www.cryptomania.cz

2 Na útěk jen velmi málo času

Na rozdíl od šifrovacích her jsou ty únikové časově omezeny. Většinou mají hráči na opuštění lokace mezi jednou až dvěma hodinami, podle obtížnosti. Nutností je týmová spolupráce, avšak v těžkých chvílích obvykle pomůže i nápověda od organizátorů.

V Brně se hráči mohou pokusit utéct z více než dvaceti míst, čeká je například armádní prostředí v unIQue room v Lidické ulici. Podobnou atrakci si zájemci vyzkouší i v Břeclavi či Hodoníně, kde v létě vznikla hra Exit It, při níž mají hráči za úkol utéct řezníkovi. Dostanou se třeba do bourárny, tedy místnosti, kde se porcují zvířata.

Další zajímavou variaci únikové hry nabízí v jeskyni Výpustek v Moravském krasu. Loni v dubnu zde poprvé uspořádali akci tohoto typu a podle vedoucího provozu jeskyně Josefa Dvořáčka ne naposled. „Další možnost útěku z bývalého velitelského krytu budou mít návštěvníci v březnu. V průběhu roku by se měla akce opakovat,“ upřesnil Dvořáček.

Cena: cca 1 200 Kč za skupinu tří až pěti hráčů

Web sdružující nabízené hry: www.escape-games.cz/brno

3 Když je na scéně vztek

Pravým opakem relativně poklidného luštění hádanek a šifer je novinka určená pro vybití si vzteku a stresu s názvem Anger Room. Místnost, kterou v prosinci v brněnské Příční ulici otevřel Tomáš Šimek, návštěvníkům nabízí možnost předem připravený nábytek a elektroniku rozbít na co nejmenší kusy.

Na výběr mají ze šesti různých nástrojů, třeba kladivo, páčidlo nebo baseballovou pálku. Navíc si můžou volit mezi třemi balíčky s rozdílným množstvím předmětů k demolici. Ty si lze ale přinést i z domu či si před začátkem upravit „výzdobu“ pokoje k vlastní spokojenosti.

V atrakci v novém roce očekávají pořádný nával. „Za dva týdny jsme prodali 150 voucherů na vstup,“ upřesnil Šimek.

Novinka navíc nabízí i další službu. Lidé se mohou zdarma zbavit nepotřebných věcí. „Zájem máme hlavně o televize, monitory, hi-fi věže, stoly a další nábytek. O odvoz se pak postarají například vyklízecí firmy, s nimiž spolupracujeme,“ vysvětlil Šimek.

Cena: 490 až 1 490 Kč (podle počtu předmětů k demolici)

Web: www.angerroom.cz

4 Znovuobjevený luk

Dalšími aktivitami umožňujícími nejen „upustit páru“, ale zažít také zábavu s přáteli či kolegy, jsou oblíbený paintball či laser game. K nim v Brně nedávno přibyla i archery game. Všechny tři formáty proti sobě staví minimálně dva týmy vyzbrojené zbraněmi. Střílet se tak dá světelným paprskem, kuličkou naplněnou barvou či šípy s měkkou koncovkou nebo přísavkou.

Archery game si mohou lidé zahrát v Red Hill Parku u Červeného kopce v Brně. Od září zájemci využívají jak vnitřní, tak venkovní variantu atrakce.

„Běžně k nám chodí i rodiče s dětmi. Všechno je bezpečné, účastníci totiž mají ochrannou masku a i při nejmenší možné vzdálenosti a maximálním natažení tětivy to sice bolí, ale nezraní. Hráči na sebe běžně střílí ze vzdálenosti pěti až deseti metrů,“ přiblížila průběh hry za Red Hill Park Nikola Janoušová.

Cena: 250 až 280 Kč na osobu

Web: redhillpark.cz/archery-games.html

5 Zábava mimo realitu

Na adrenalinovou zábavu láká také přímý vstup do virtuální reality. Po zapojení snímačů místnosti, nasazení speciální helmy a uchopení herních ovladačů už nic nestojí v cestě za novým světem.

Ovladače účastník cítí v ruce a zároveň také vidí ve hře. Mohou se dokonce změnit, podle tématu atrakce třeba na luk nebo kreslicí nástroje. Díky snímačům místnosti se počítá i s pohybem v různých směrech, ať už se jedná pouze o hlavu, ruce s ovladači nebo o celé tělo.

Hráčům v Brně tento zážitek nabízí za zhruba 300 korun na hodinu hned několik míst, například Virtuální realita Brno v ulici Milady Horákové, kde si mohou od října zahrát jak sólo, tak i ve variantě pro více lidí. Na výběr mají z 21 her.

Technologii virtuální reality si mohli po celou dobu vánočních trhů vyzkoušet zájemci na náměstí Svobody. „Bylo to super, ocitl jsem se v laboratoři, kde jsem se hýbal nejen já, ale mohl jsem pohybovat i s různými věcmi. Bylo to velmi podmanivé,“ zhodnotil zážitek třiadvacetiletý student Jan Koblížek.

Cena: cca 300 Kč za hodinu

Příklady webů: www.vrbrno.cz, www.event333.cz