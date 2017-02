Nové záchodky vyšťouchnou od brněnského nádraží zavedenou masnu a bufety

Ty jsou dalším krokem Brna k hezčímu, čistšímu a bezpečnějšímu přednádraží, tedy místu, které řada Brňanů označuje jako největší ostudu města.

Proč záchodkům musí ustoupit velmi frekventovaný podnik, vedení radnice Brno-střed odůvodňuje tím, že Brňané musí mít právo jít někam vykonat své potřeby.

A to přesto, že zhruba o sto metrů dál, přímo naproti hlavní poště, už veřejné toalety jsou. Jenže léta nefungují. „Nejsou v naší správě a navíc jsou daleko od přestupních ostrůvků u nádraží,“ argumentuje Martin Landa, starosta městské části za Žít Brno.

Celý památkově chráněný dům, kde nyní řeznictví s jídelnou sídlí, chce radnice nechat za desítky milionů korun opravit. Vystěhovat se zřejmě budou muset i lékaři z tamních ordinací. A zmizí také oblíbené prodejny s rychlým občerstvením v sousedství masny.

Výpověď už schválili radní

Nebytové prostory totiž pravděpodobně v budoucnu poslouží jako zázemí pro úředníky. Pro které a s jakým posláním, zatím není jisté. Jediné, co ve velkém bloku naproti budově hlavního nádraží zbude, je „trendy“ bistro Quick.

„Tam už si potřebné úpravy udělali,“ zdůvodnil radní Brna-střed Svatopluk Bartík (Žít Brno), který má na starosti právní věci.

Podle něj je vyklizení nutné. „Pokud chcete provést totální rekonstrukci jednoho z domů, tak potřebujete, aby byl prázdný,“ tvrdí Bartík. Výpověď z nájmu masně už schválili radní, ve středu o ní rozhodnou zastupitelé.

Jednatel podniku Milan Havelka jednání městské části nechápe. Navrhoval, že s prodejnou ustoupí, aby tam mohl zůstat a zároveň tu vznikl prostor pro vchod k WC, které bude v nyní nevyužitých podzemních prostorách.

„Pan Bartík řekl, že se musíme vystěhovat. Paradoxní je, že se s námi sešel až poté, co jsme se sami o záměru radnice dozvěděli, když jsme si šli vyřizovat parkovné. Nechtěli nám ho dát na celý rok, ale jen do května. Tak jsme se začali pídit proč,“ kroutí hlavou Havelka.

Stěhování by stálo miliony, hrozí se jednatel masny

Bartík se však obhajuje tím, že se podnikatelům snažil vyjít maximálně vstříc. „Řekl jsem, že pokud mají zájem, tak jim naše realitní makléřka ze správy nemovitostí může pomoci hledat jiný vhodný nebytový prostor, kam se můžou přestěhovat. Pan Havelka to výslovně odmítl. Pak jsem zjistil, že firma má už teď potíže spíše existenčního charakteru,“ tvrdí Bartík.

Podle Havelky je naopak způsobí vystěhování. Vyklizení prodejny vyčíslil na více než tři miliony korun, další miliony by musel investovat do nové provozovny, protože by tam musel vybudovat zázemí. „Podle smlouvy musíme prostor dát do původního stavu. Jen vybourání chladicího zařízení bude stát hrůzu peněz,“ oponuje podnikatel.

Havelkovi získali podnik po revoluci, kdy vydražili nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Aktuálně městské části platí roční nájem ve výši jednoho milionu korun.

„Nikdy jsme neměli s placením potíže. Máme roční obrat okolo padesáti milionů korun. Zaměstnáváme 28 lidí,“ říká Havelka s tím, že problémy může způsobit i dodavatelům.

Každý má právo si odskočit, trvá na svém radní

Bartík i Landa ale shodně tvrdí, že na prvním místě musí být zajištění základních lidských potřeb.

„Každý má právo odskočit si na záchod, stejně jako se najíst. Ale ne každý má právo prodávat párky v rohlíku,“ prohlásil Bartík s tím, že plán s WC zapadá do konceptu magistrátu o čistším nádraží.

Záchody budou bezplatné, otevřené 24 hodin denně, pod stálým dohledem. Podle odhadů přijdou ročně na 1,6 milionu korun.

Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) o zřízení nového WC ví: „Bavili jsme se s Brnem střed o koordinaci. Současné toalety přímo na nádraží mají tu vadu, že v noci nejsou přístupné, tyto nové by měly být. Chceme jejich nonstop přístupností eliminovat zápach v okolí.“

Nad tímto záměrem ale kroutí hlavou i nájemníci bytů v domě, kde mají záchody vzniknout. Obávají se, že se tam budou sdružovat lidé bez domova a drogově závislí. Městská část však oponuje tím, že v budově chtějí mimo jiné zřídit služebnu městské policie.