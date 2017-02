Nad přehradou „strašil“ hotel svazáků, nový elegantně splyne s okolím

Zaplní místo po bývalém svazáckém hotelu Družba, který v 80. letech minulého století představoval luxus v tehdejším Československu, ale po revoluci se postupně změnil v ruinu.

Do budoucna by mělo místo opět vítat hotelové hosty. Ovšem v nové podobě. Navrhli ji odborníci ze společnosti ATX Architekti pro podnikatele Dušana Novotného, který zpustlý areál koupil v roce 2015 od státu. Chce v něm postavit hotel za zhruba 150 milionů korun pro náročné zákazníky. Pompéznost a výstřednost by však Brňané u autorů studie hledali marně.

„Respektovali jsme nejen místo, na němž původní budova stála, ale i přírodu a materiály, které se na stavbách okolo přehrady už objevují. U vody je spousta drobných chatek, které využívají právě kámen a dřevo, takže nám to přišlo správné. Nesnažili jsme se vyčleňovat nějakými super materiály, ale pojmout to přírodně, aby stavba zapadla,“ popsal záměr jeden z autorů studie Štěpán Tomas.

Do hlavní budovy s 39 dvoulůžkovými pokoji a apartmány architekti umístili zázemí, recepci, denní bar, wellness se saunou i fitness s bazénem.

„Považovali jsme za důležité vyřešit parkování. Dobře totiž víme, jak to v létě kolem přehrady vypadá, a nechceme, aby se situace ještě zhoršila. Část aut bude stát na už existujícím parkovišti pod hotelem a další v podzemních garážích se zatravněnou střechou, takže dokonale zapadnou do terénu,“ upřesnil Tomas.

Na prvním místě příroda, ne luxus

Do stráně v sousedství hotelu architekti zasadili čtyři bungalovy s apartmány. Každý láká vlastní vyvýšenou terasou o rozloze zhruba 20 metrů čtverečních, obrácenou směrem k vodě, aby si hosté mohli užít vyhlídku a nebyli rušeni kolemjdoucími.

Historie hotelu Přehrada Hotel na levém břehu Brněnské přehrady byl postaven v roce 1977 v takzvané akci Z.

Nesl název Družba, politickovýchovné středisko Socialistického svazu mládeže.

Po roce 1989 ho získal soukromník a nějakou dobu provozoval jako hotel Přehrada. Pak zkrachoval.

Budova poté léta chátrala a lákala zloděje, vandaly a bezdomovce. V roce 2011 přešla pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Na podzim roku 2015 celý areál za 25,3 milionu korun koupil podnikatel Dušan Novotný, majitel společnosti Medix International.

Do tří let by na místě původní stavby měl vyrůst hotel pro náročné hosty za 150 milionů korun.

A terasy mají i pokoje hotelu. „Využili jsme svažitý terén a část stavby zapustili do země, takže by neměla rušit okolí a rozhodně bude méně nápadná než to, co tam stálo dříve,“ poznamenal další z autorů, Rostislav Jakubec.

Podle něj by ubytovaní měli mít pocit, že přijeli hlavně do přírody a k Brněnské přehradě, ne do luxusního hotelu. Kvůli nevyřešené restituci, která dělí areál na dvě části, nemohli autoři využít původní příjezdovou cestu. K hotelu se tedy bude nově jezdit ze severní části areálu – z ulice Hrázní ze stávajícího parkoviště.

Na rozdíl od bývalého hotelu, jemuž dominovala restaurace se střechou do tvaru obřího A, se nynější projekt spokojí jen s denním barem, kam si lidé mohou zajít na snídani či večer na drink. „Počítáme, že den budou trávit venku – v přírodě a v Brně,“ podotkl Jakubec.

Z „hrůzy“ nezbylo vůbec nic

Autoři nyní připravují podklady k územnímu rozhodnutí. „Pokud vše půjde dobře, stavba by mohla odstartovat na počátku příštího roku a první hosté by se mohli ubytovat na konci roku 2019,“ vypočítal Tomáš Indra, který má na starosti přípravu dokumentace.

I když Družba patřila v 80. letech minulého století k hotelové špičce, nedalo se podle něj použít nic, a to nejen pro zchátralý stav. Dnešním požadavkům by hotel nevyhovoval. „Byla to hrůza – v úzké chodbě natěsnané malé pokojíčky s tenkými přepážkami a malinkými koupelnami a záchodem. Nedalo se tam ani pořádně otočit,“ popsal Indra.

Martin Žák (nez.), starosta Kníniček, na jejichž katastru pozemek leží, hotel vítá. „Je přínosem pro naši pokladnu. Pokud dodrží územní plán a stavba nenaruší ráz krajiny, nejsme proti,“ prohlásil.

Hotel nad přehradou není jediným záměrem, do něhož se podnikatel Dušan Novotný v Brně pustil. Mnohem větší investicí bude zástavba bývalých Jaselských kasáren, kde má vzniknout čtvrť se zhruba 800 byty, obchody a zelení. „Studie se chýlí k závěru a na přelomu března a dubna ji chceme představit lidem,“ dodal Jakubec.

Brněnský hotel Přehrada musel být zdemolován: