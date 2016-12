Byl Dahlgren při smyslech, když vraždil? Vrchní soud nařídil nový posudek

Desítky bodných, řezných a sečných ran našli soudní lékaři na tělech čtyř členů rodiny z Brna-Ivanovic. Podle obžaloby v květnu 2013 chladnokrevně vraždil čtyřiadvacetiletý Kevin Dahlgren. Mladíkovi za to krajský soud vyměřil letos v červenci doživotní vězení. Senát neměl pochyby, že Dahlgren si plně uvědomoval, co dělá, a netrpí žádnou psychickou nemocí (o verdiktu jsme psali zde). Teď je na řadě Vrchní soud v Olomouci, který v krajním případě může i zastavit trestní stíhání.

Dahlgren se totiž proti rozhodnutí brněnských soudců na místě odvolal a případ putoval k vrchnímu soudu, který si aktuálně nechal zpracovat nový psychiatrický posudek, a to od primáře ochranné léčby Psychiatrické nemocnice Bohnice Jiřího Švarce. „Spis jsem již obdržel. Termín na vypracování posudku mám do 31. března,“ uvedl Švarc pro MF DNES.

Závěry posudku přitom mohou celý případ ještě zamotat. Pokud by znalec dospěl k závěru, že je Američan psychicky nemocný a soud by se s tímto ztotožnil, v krajním případě by mohlo být proti Dahlgrenovi zastaveno trestní stíhání a putoval by do psychiatrické léčebny místo do zabezpečovací detence, kam ho poslal krajský soud.

Na duševní chorobu poukazuje obhajoba od začátku

Zabezpečovací detence funguje také jako specializovaný ústav pro lidi s psychickými potížemi. Rozdíl je v tom, že zatímco zde jsou vězni pod stálým dohledem vězeňské ostrahy, v psychiatrické léčebně by Dahlgrena nikdo takto nehlídal.

S umístěním do klasické psychiatrické léčebny by však zřejmě mělo zásadní problém státní zastupitelství, které od začátku poukazuje, že Američan byl v době vražd zcela příčetný. „O novém posudku zatím nic nevím. Pokračování procesu v Olomouci už bude mít na starosti někdo z kolegů z vrchního zastupitelství,“ sdělil Hynek Olma, mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně, které od začátku kauzu řešilo.

Kauza Dahlgren K vraždám došlo v domě v Brně-Ivanovicích, kde Dahlgren necelý měsíc pobýval se svou sestřenicí, jejím manželem a dvěma syny. Jejich těla našli sousedé 22. května. Viděli, jak se z domu kouří. Vrah se tři mrtvoly pokusil zapálit v garáži, starší ze synů ležel v jednom z pokojů v prvním patře. Téměř všichni byli mrtví po prvním zásahu. Vrah útočil podle soudních znalců nečekaně.

Dahlgren na rozhodnutí čeká ve vazební věznici v Brně-Bohunicích. Zatím jako pravděpodobnější se jeví varianta, že Američan bude nakonec umístěn do zabezpečovací detence. „Také počítáme spíše s touto variantou. Nicméně vrchní soud nám vyhověl v tom, co jsme požadovali. Chtěli jsme vypracovat revizní psychiatrický posudek,“ prohlásil Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek.

Ten se totiž celou dobu snaží prokázat, že jeho klient je psychicky nemocný. To tvrdili i lékaři, kteří Dahlgrena vyšetřovali poté, co byl několik dnů po činu zadržen ve Spojených státech amerických. Tyto výsledky vyšetření však krajský soud nebral jako relevantní posudky a nechal Američana vyšetřit znovu.

Přestal brát léky

Psychiatrička Milena Zimulová a psycholožka Beata Nour Mohammadia dospěly k jinému závěru než lékaři v USA. Shodly se, že v době, kdy byl spáchán čin, netrpěl závažnou duševní poruchou, nemocí ani psychózou. Není ani mentálně retardovaný. „Trpí smíšenou poruchou osobnosti. Tito lidé mají za to, že běžná pravidla na ně vzhledem k jejich výjimečnosti neplatí,“ konstatovala Zimulová.

Podle oslovených advokátů není zcela běžné, že si vrchní soud nechá zpracovat svůj znalecký posudek. To jen dokresluje fakt, jak je tento případ pro českou justici podstatný. Dahlgren je prvním Američanem, kterého USA vydaly k trestnímu stíhání do Česka. „Vrchní soud má nejspíš důvodné pochybnosti o příčetnosti obžalovaného. Proces jsem také sledoval, sám jsem pochyboval o tom, zda v tomto případě má obžalovaný pouze psychickou poruchu, nebo je duševně nemocný,“ řekl advokát Richard Novák.

Podle právníka Radka Ondruše může mít vrchní soud k vypracování posudku ještě jiný důvod, a sice celý případ co nejrychleji uzavřít. „Posudek může celý proces urychlit. Vrchní soud bude mít dostatek argumentů a vynese verdikt. Nemusí třeba případ znovu vrátit krajskému soudu, čímž by se celý proces dál natahoval,“ vysvětlil Ondruš.

O zpracování nového posudku informoval vrchní soud na stránkách ejustice.cz. Důvody však nikdo nekomentoval.

Podle slov Dahlgrenova obhájce Špíška už musel jeho klient přestat brát silné medikamenty. „Aby tím nebyly ovlivněny výsledky nového zkoumání,“ zdůvodnil advokát.