Nový dohled nad bytovkami. Domovníci si poradí i s agresivními nájemníky

Už dvě největší městské části s nejvyšším počtem obecních domů se ale nechaly slyšet, že na nabídku reagovat nebudou.

„Když se projdete kolem obecních domů po Bratislavské nebo Francouzské ulici, uvidíte otevřená vrata a čilý ruch, kdy dovnitř může vejít kdokoli. Mnohdy je tam nepořádek a odpadky. Pokud jsme tam ale nasadili kamerový systém, dali čipové zabezpečení a domovníka, velmi se to zlepšilo,“ popisuje náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

Město chce proto nabízet příspěvek na rekonstrukci bytů pro domovníky až půl milionu korun a 100 až 150 tisíc korun na kamery a čipy. A bude i na jejich mzdy. „Odbor sociální péče přichází s evropským projektem, kdy domovníky bude hradit po dobu tří let,“ poznamenal Hladík.

Dva termíny na žádosti

Podle něj se záměr týká hlavně městských domů na Brně-střed, sever, jih a v Židenicích. O peníze by se měly městské části samy přihlásit. „Domy spravují a samy nejlépe vědí, kde jsou největší problémy,“ poznamenal Hladík. A město už má dva termíny pro žádosti: do poloviny února a do poloviny července.

Jenže dvě největší městské části Brno-střed a sever se k iniciativně města staví rezervovaně. „Nemáme dobré zkušenosti s domovnictvím v nejproblémovějších částech Cejlu, domovníci tam neměli potřebnou autoritu, takže zatím počkáme,“ míní starosta Brna-sever Martin Maleček (SOL).

Brno-střed tvrdí, že domovníků už mají dostatek. „Jsou v 85 domech, mají pětadvacetiprocentní slevu z nájmu a dělají ještě další drobné údržbářské práce. Nemáme potřebu to dělat v jiných domech, tudíž neuvažujeme, že budeme žádat o podporu,“ uvedla mluvčí Brna-střed Denisa Kapitančíková.

„Je to pro mě nová informace. Rozhodně si ale nabídku prostudujeme a možná bychom zájem měli,“ uvedl starosta Brna-Židenic René Novotný (ANO).

Kromě samotných peněz je postaráno také o domovnické vzdělání. Už před dvěma lety Městská policie Brno spustila Domovnickou akademii, kterou zatím prošlo 32 lidí – klasických domovníků, členů samospráv domů i majitelů domů. A chce v tom pokračovat.

Učí se komunikovat i ovládat kamerový systém

„Měli by umět nejen leccos v domě opravit, ale také zajistit pořádek, dohlížet na bezpečnost obyvatel a umět řešit i konflikty mezi sousedy, případně kontaktovat příslušné sociální služby,“ popsal Luboslav Fiala, který má akademii na starosti. Domovníci se učí například komunikaci s lidmi, jak vést schůzi, nakládat s kamerovým systémem, předcházet požárům i jak se chovat, když začne hořet. Na přednáškách z psychologie jim lektor vysvětlí, jak jednat s agresivním nájemníkem nebo jak se nenechat vtáhnout do hádky.

Jedním z těch, kteří kurz absolvovali, je Jaromír Jahn, jenž se stará jako člen výboru společenství vlastníků o „dvojpanelák“ se 132 byty na Horáckém náměstí v Řečkovicích.

„Bylo to moc prospěšné. Do školy jsme chodili od loňského dubna do listopadu. Naučili jsme se tam čistě praktické věci, jak třeba vyměnit prasklou obkladačku nebo proříznuté lino, ale i to, jak mírnit konflikty mezi lidmi. Pochopili jsme, že volat policii čtyřikrát do týdne nepomůže, ale je potřeba se domluvit, například ve společných prostorách, kde si nájemníci mnohdy dělají naschvály. A že je potřeba zapojit i ostatní lidi v domě, aby se nebáli říct svůj názor,“ popsal Jahn.

Náměstka Hladíka reakce radnic překvapila. „Dáváme jim nástroj a peníze, jak zajistit bezpečnost a pořádek v domech. Pokud ho nevyužijí, je to jejich věc, ale pokud se tam něco stane, je to jejich odpovědnost,“ poznamenal. Pokud městské části peníze na domovníky nevyužijí, zůstanou v bytovém fondu.