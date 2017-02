Zastupitelé chybují. Stovky obcí se pojišťují, aby neplatily za škody

Bývalá starostka Přibic na Brněnsku měla malou nesrovnalost v dokumentech při prodeji obecního pozemku. Ovšem ta nepozornost obec mohla stát tisíce korun. Přibičtí zastupitelé ale měli už tehdy uzavřenou pojistku odpovědnosti.

„Byla to vysloveně drobná chyba z opomenutí, pojišťovna nám peníze bez problémů proplatila,“ říká současný starosta obce Miroslav Effenberger (SNK Za rozvoj Přibic). Do stejných problémů se přitom mohou dostat politici kdekoliv, nehledě na velikost obce ani výši škody. Jako například v severočeském Liberci, kde se kvůli prodeji pozemků a milionovým škodám ocitlo před soudem celé zastupitelstvo.

„Jeden z problémů komunální politiky je ten, že se tady lidé pohybují často na velmi tenkém ledě,“ říká politolog Michal Pink. „To, že se připojistí, je logické. Riziko, že k nějaké škodě dojde, skutečně existuje,“ podotýká.

Po změně občanského zákoníku oproti minulosti každý zastupitel ručí za případné škody způsobené jeho rozhodnutím svým majetkem. Na jihu Moravy proto pojistek odpovědnosti zastupitelů rychle přibývá. Velký zájem zaznamenaly pojišťovny po komunálních volbách 2014, a to zejména od větších měst.

Loni, zejména po krajských volbách, se o 15 procent zvedl počet uzavřených smluv s malými vesnicemi – namátkou Lipůvkou či Skrchovem na Blanensku nebo Žeravinami na Hodonínsku.

„Máme desítky poptávek měsíčně,“ komentuje stav Jakub Koutek, mluvčí pojišťovny Slavia. A slova potvrzuje jeho kolega z Kooperativy Milan Káňa: „Pojištění odpovědnosti získává stále větší váhu,“ podotkl s tím, že pojistili zhruba 330 jihomoravských obcí a měst.

Nejzranitelnější jsou starostové malých obcí

Kryjí se i samotní zastupitelé. Za nejzranitelnější jsou považováni starostové malých obcí. Nemají kolem sebe výkonný aparát, který lze využít třeba na krajích nebo ve velkých městech, a veškerá odpovědnost je na jejich hlavě. Přitom je stále složitější se ve změti paragrafů a dotačních pravidel zorientovat a nic neopomenout.

Pojištění zastupitele Většinou je sjednává obec v rámci celého balíčku pojištění – smlouva zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti a vztahuje se rovněž na všechny organizace zřizované městem.

Každý zastupitel má také možnost pojistit se individuálně. Nemusí se tedy spoléhat na to, zda má pojištění sjednané obec.

Pojištění kryje přímé finanční škody stanovené v rozsudku nebo mimosoudním vyrovnání, ale je možné z něj hradit například i náklady na právní ochranu, náklady na šetření, pokuty a penále, náklady na poradce a další výdaje.

Podle Lucie Ponertové z pojišťovny Slavia vzestupný trend způsobují i žaloby na zastupitele, jejichž počet roste takřka geometrickou řadou. Nezřídka nové zastupitelstvo žaluje to předešlé.

„V případě vzniku škody se dotyčný ocitá ve velmi složité situaci. Je jenom na něm, aby prokázal, že jednal s péčí řádného hospodáře a že se žádného pochybení nebo porušení povinností nedopustil,“ říká Ponertová.

Pojistka se vztahuje na škody, které může zastupitel obci způsobit při výkonu své funkce. Třeba kvůli chybám při zadávání veřejných zakázek, při prodeji obecních pozemků nebo při využívání dotací. Pojišťovny už vyplácely peníze i v případě pokuty od finančního úřadu.

Například břeclavská radnice za sedmadvacet představitelů města každý rok zaplatí na pojistném zhruba 18 tisíc korun. V balíčku pojistek, který zahrnuje třeba i pojištění majetku, je to ale zanedbatelná částka.

„Celková výše pojištění je v řádech statisíců korun ročně,“ přiblížil Jiří Holobrádek, mluvčí Břeclavi. Konkrétně její představitelé stáli před lety před soudem podobně jako ti liberečtí, a to kvůli více než milionové dotaci sportovnímu klubu. Soud tehdy radní obžaloby zprostil.

Pojištění zvažuje i Brno

Hranice, kdy zastupitelé můžou zcela nevědomky způsobit městu škodu, je tenká. „Kyjov má pojištění zřízeno proto, aby zastupitelé neznalí práva nebyli při svém rozhodování v právní nejistotě,“ poznamenal zdejší mluvčí Filip Zdražil.

Případné škody z činnosti městského úřadu nebo zastupitelstva by z pojistky pokryl i Vyškov, Hodonín nebo Znojmo. A to až do výše několika milionů. „Ve Znojmě je limit pojistného plnění sjednán na částku pět milionů,“ upřesňuje zdejší mluvčí Zuzana Pastrňáková. Město podle ní přitom jako spoluúčast platí pouhou tisícikorunu na jednu škodu.

Pojištění svých zastupitelů v tuto chvíli vážně zvažuje i Brno. „Jsme v začátcích, kdy se o zřízení pojištění uvažuje. Momentálně zjišťujeme zájem zastupitelů. Zatím tedy nebyla vybrána varianta ani nastavení pojištění,“ potvrdil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.