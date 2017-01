Místo kšeftu s cigaretami padly rány, pak zmizely miliony i obžalovaný

Před dvanácti lety si Zdeněk Grossert podle obžaloby se svým známým dohodl obchod s cigaretami. Transakce ale pro druhého muže skončila špatně. Grosserta teď soudí za to, že kumpána udeřil do hrudníku a do hlavy tak, že upadl do bezvědomí. Pak muži sebral připravené dva miliony korun a utekl.