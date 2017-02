Nápad na obchvat vyvolal v Brně paniku, ohrozil by i chráněnou oblast

V Kníničkách by se rádi zbavili velké dopravy, která tuto brněnskou městskou část spíše vesnického rázu trápí. Moc by se jim líbil obchvat, který by obkroužil Mniší horu se zoologickou zahradou a jako bonus by nabídl přímou cestu do Medlánek či Králova Pole. A tak si nechali vypracovat jeho studii.

Přestože je silnice zatím jen na papíru, vyvolala značnou paniku. Aniž by totiž vedení Kníniček s kýmkoliv cokoliv konzultovalo, převážná část „jejich“ obchvatu zasahuje do oblíbené vycházkové oblasti u medláneckého letiště a spadá do katastru sousední městské části Komín.

A tady radní záměr jednoznačně odmítli. Záporně se k projektu postavil i medlánecký starosta Michal Marek (NK). Stejně se na nápad dívají na brněnském magistrátu, kde argumentují také stále neexistujícím novým územním plánem.

„Teprve po jeho schválení je možné jednat o stavbě takových rozměrů,“ potvrdil náměstek primátora pro územní plánování a životní prostředí Martin Ander (Strana zelených).

K záměru jsem se dostala náhodou, říká starostka Komína

Kníničský zastupitel Petr Firbas (Naše Kníničky bez R43) si však za plánem stojí. Místní potřebují odklonit část dopravy mimo městskou část, měla by se tak zvýšit bezpečnost obyvatel i průjezdnost a zabránit také nehodám. Jedna se stala i minulý týden u restaurace Hvězda blízko zoo.

„Kromě toho, že jsem se k tomuto záměru dostala náhodou, se o něm se mnou nikdo nebavil, byť by se mělo stavět na území naší městské části,“ upozornila starostka vedlejšího Komína Milada Blatná (Strana zelených).

Zároveň dodala, že respektuje potřebu Kníniček najít trasu obchvatu, ale silnice razantně a necitlivě protíná oblíbenou a hojně navštěvovanou rekreační oblast v severní části Komína.

Lidé z celého Brna se tady mimo jiné prohání na běžkách a procházejí. Oblast je ale hlavně dlouhodobě chráněna stávajícím územním plánem jako jeden z takzvaných zelených klínů. Na jeho území je například syslí rezervace, která je jedna z největších v Česku. Zasahuje sem část přírodního parku Baba. Je tu i Komínská rokle, která je součástí Územního systému ekologické stability.

„V blízkosti té takzvané rokle nepovede nějaká dálnice, ale jen sedm metrů široká cesta,“ přiblížil Firbas. S tím ovšem nesouhlasí komínská starostka. „V průvodní zprávě studie je uvedeno, že vliv stavby na životní prostředí je neutrální. Toto tvrzení je nepodložené a není přiměřeně odborně posouzeno,“ doplnila Blatná.

Kníničtí zastupitelé to však vidí jinak. „Chceme, aby tato oblast zůstala zachována a zároveň byla vylepšena a povýšena,“ upřesnil Firbas.

Zoo by mohla vybudovat nový vstup

To potvrzuje i ředitel brněnské zoo Martin Hovorka. Podle něj se silnicí kolem zahrady počítá strategie rozvoje zoologické zahrady této brněnské příspěvkové organizace. Případný obchvat by měl zároveň umožnit výstavbu nového vstupu do zoo – po něm návštěvníci i zahrada samotná volají léta. A také by mohly vzniknout areály Safari a Arboretum.

I o spojnici do Králova Pole se mluvilo – v roce 2005 ji projednával jihomoravský krajský úřad. Tehdy se však setkala s odporem obyvatel a víc se neřešila.

Novou studii ještě ani samotní kníničtí zastupitelé neprojednávali. Starosta Martin Žák (nez.) se pro MF DNES nevyjádřil s tím, že je nemocný. Firbas, známý svým bojem proti stavbě silnice R43 vedené trasou takzvané Hitlerovy dálnice kolem Brněnské přehrady, ale tvrdí, že se s plány seznámili.

Komunikace k zoo i na Medlánky by měla začít až nahoře nad Kníničkami na cestě od Kuřimi a Jinačovic. Kdo by objel Mniší horu, napojil by se dole v Bystrci u dnešních nákupních center. Směrem do Medlánek je ve studii namalovaný i tunel.

Dnes v části plánované trasy vede účelová komunikace, kam je vjezd pouze na povolení a je na ní značená cyklostezka.