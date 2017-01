Obchvat brněnských Tuřan provází zmatky, možná křižuje vzletovou dráhu

Osmnáct tisíc vozidel denně projede hlavní ulicí brněnských Tuřan. Ráno a odpoledne zde stojí dlouhé nehybné kolony. Zdejší silnice, spíše vesnického rázu, není uzpůsobená k tomu, aby takový nápor zvládala.

Kromě osobních aut křižují městskou část v blízkosti dálnice D1 náklaďáky a hlavně autobusy z celého Hodonínska, které přivážejí do Brna lidi za prací.

Nadějí je obchvat, o němž se hovoří roky a ke kterému se konečně schyluje. Jenže plánovaná stavba se nešťastně zkomplikovala.

Projekt pravděpodobně zasahuje do vzletové dráhy letadel na přilehlém tuřanském letišti. Zda tomu tak opravdu je, v pondělí přímo na letišti zkoumali lidé z vedení Tuřan, Brněnských komunikací a Úřadu pro civilní letectví.

V případě odpovědi „ano“ by hrozilo, že tolik očekávaný obchvat nemusí vůbec vzniknout.

Kde je chyba? Změnily se normy

„Musíme prověřit parametry týkající se navigačních zařízení. Zda se vejdeme do norem Evropské unie,“ přiblížil dosavadní výsledek jednání mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký. Dokdy by mělo rozhodnutí padnout, ale zatím nedokázal říct.

Jak je možné, že silnice v plánech by mohla přetínat dráhu pro letadla? Proto, že se stavba dlouhodobě odkládá a dříve vydané územní rozhodnutí je podle starosty Tuřan Radomíra Vondry (Žijeme zde) zastaralé.

„Mezitím se změnily normy pro vzletové dráhy. Musíme proto projekt zaktualizovat. Otázkou je, zda se vejdeme do směrnic nových. To v tuto chvíli nevím. Letiště nám poskytlo veškeré informace. Musíme to prověřit a znovu se sejít,“ uvedl Vondra.

Varianta „obchvat přes dráhu“ hrozí krizovým scénářem, v tom lepším případě by šlo o výrazné prodražení. Podle dohody, kterou minulý rok podepsaly Tuřany, město Brno a jihomoravské hejtmanství, má současný projekt vyjít na 129 milionů korun.

Technicky lze vyřešit všechno, problémem jsou peníze

Většinu nákladů by pokryly dotace z Evropské unie. Komunikace má být dvoupruhová a obousměrná o celkové dálce 2,6 kilometru. Navazovat má na silnici z Brna do obce Sokolnice a na Hanáckou ulici.

„Z technického hlediska lze vyřešit v podstatě všechno. I posun celého obchvatu o několik metrů čtverečních. Otázkou však je, kolik by to stálo,“ poznamenal Aleš Keller, technický ředitel Brněnských komunikací, které mají stavbu na starosti.

Nové evropské normy pro vzletovou dráhu letadel ale patrně nebudou jediným problémem, jenž může stavbu zkomplikovat. Další potíží je podzemní voda, která je příliš vysoko. „Nechali jsme vypracovat nový hydrogeologický posudek,“ poznamenal Vondra.

Společně s Brněnskými komunikacemi plánoval, že už teď začnou s výkupem pozemků, na kterých má nová silnice stát. Vlastníky jsou jednotliví lidé. „Pokračujeme alespoň v cenovém ohodnocování pozemků a v aktualizaci jejich majitelů,“ uvedl tuřanský starosta. Ještě minulý rok se odhadovalo, že se stavbou se začne v roce 2020 a potrvá tři roky.

Na Tuřany se řítí další pohroma

Tento termín je však nyní nejistý. Kdy by se mohlo začít, nedokáže odhadnout ani Keller, který byl také na pondělním jednání s Úřadem pro civilní letectví.

„S majiteli pozemků, kde má obchvat vzniknout, jsme jednali už před vydáním územního rozhodnutí. Měli se písemně vyjádřit, zda jsou ochotní parcely prodat. Psali ano i ne. Teď budeme vyjednávat podle nové metodiky města na výkup pozemků, která je k prodávajícím vstřícnější. Nejprve však musíme vyřešit potíže s letištěm,“ nastínil Aleš Keller, co bude nyní následovat.

Stavba obchvatu je nutná ještě z dalšího důvodu. Na Tuřany se totiž řítí další dopravní pohroma. Pražský developer v přilehlé městské části Chrlice chystá výstavbu 655 bytů v 62 rodinných a 36 menších bytových domech.

Lidé, kteří se tam zabydlí, budou vesměs cestovat přes Tuřany, už tak dopravou přetížené. Tuřany se k chrlické výstavbě vyjadřovat nemohou, protože nejsou součástí řízení k projektu. „Nás se to týká, ale vlastně k tomu nemůžeme nic říct,“ posteskl si Vondra.