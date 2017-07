Zvítězíme nad zvůlí, burcuje starosta proti blokování obchvatu Znojma

Že Znojmo akutně potřebuje obchvat, je fakt. Dlouhodobě jej ale kritizuje i blokuje občanské sdružení Obchvat, podle kterého není stavba kvalitní. Starosta Znojma nyní vyzývá, aby se ozvali ti znojemští občané, kteří obchvat naopak chtějí.

„Za posledních pět let jsem se kromě čtyř lidí ze sdružení Obchvat nesetkal ani s jediným člověkem, který by podporoval zdržování obchvatu. Opravdu si přejete, aby centrem historického města dále jezdily tisíce kamionů a zatěžovaly znojemské ovzduší exhalacemi a smogem? Já myslím, že ne,“ vysvětlil Vlastimil Gabrhel založení svého občanského sdružení s jasným názvem Sdružení pro obchvat.

Říká, že přestože se už na stavbě intenzivně pracuje, Ředitelství silnic a dálnic zároveň v zákulisí svádí s kritiky obchvatu urputný boj o stavební povolení dalších částí stavby tak, aby mohl být obchvat dokončen celý. Oni čtyři členové sdružení Obchvat podle něj „hází neustále klacky pod nohy“.

Šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala starostovu aktivitu kvituje. „Každý, kdo je ochoten podpořit rozvoj dopravní infrastruktury a reprezentovat mlčící většinu, je vítán. Obvykle jsou zakládána občanská sdružení s cílem bořit a blokovat pro rozvoj obcí a regionů významné stavby,“ podotkl.

Doprava bude pouze narůstat, míní kritici obchvatu

Kritici říkají, že nejde o obchvat, ale jen průtah mezi městskými částmi Znojmo-Přímětice a Znojmo-město.

„Je naprosto nepochopitelné, proč město Znojmo tlačí na stavbu, která nejenže nepovede k zprovoznění obchvatu a torzo v bývalých zahrádkách zůstane torzem, ale dojde pouze k tomu, že doprava nešťastně zavlékaná do obcí Kuchařovice a Suchohrdly bude pouze v intenzitě narůstat,“ vadí předsedkyni Obchvatu Lence Polákové. Založení spolku starostou ji nechalo chladnou.

Podle tohoto sdružení by byl vhodnější velký obchvat nejen Znojma, ale i Kuchařovic, Suchohrdel a Dobšic.

„Tím by byla dálková kamionová doprava vyvedena zcela mimo obytné oblasti všech obcí znojemské aglomerace, a navíc by se odlehčilo ulici Pražská vedením části vnitroměstské dopravy po nové městské silnici. Byl by takto zajištěn nerušený rozvoj i v oblastech mezi Znojmem a obcemi, a to včetně možnosti zde budovat nádherné obytné čtvrti v zeleni ve prospěch občanů,“ stojí si za svým odpůrci stavby.

Čtyři osoby nemohou diskriminovat 34 tisíc, říká starosta

V současné době čekají na rozhodnutí krajského úřadu o odvolání proti územnímu rozhodnutí na pokračování stavby I včetně mimoúrovňové křižovatky Suchohrdelská.

„Toto odvolání leží na úřadě dva roky. Závazná vyjádření různých institucí se měnila asi podle ročního období a úřady si s tím zřejmě nevědí rady,“ domnívá se Poláková.

Starosta vyzval občany, aby mu napsali, zda jeho sdružení podpoří. „Věřím, že společně nad zvůlí zvítězíme. A že se tak stane dříve, než stavba investora přestane bavit a na Znojmo se vykašle. I to se totiž může stát,“ podotkl s tím, že soudci a úředníci musí vědět, že lidé z města obchvat skutečně chtějí.

„Žijeme přece v demokracii a čtyři osoby nemohou diskriminovat 34 tisíc slušných Znojmáků,“ uzavřel.

V plném proudu je nyní stavba II. části obchvatu od kasárenské křižovatky k únanovské křižovatce. Do konce roku mají stát čtyři z pěti mostů, přemostění u Nové nemocnice má být dokončeno a uvedeno do provozu. Kompletně by tato část obchvatu měla být dostavěna v roce 2019. Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí utvoří ucelený obchvat města.