Stovky lidí malují Obraz pravdy, vybranými barvami odhalí svou náladu

Více než tři sta lidí vzalo do ruky štětec a namočilo jej do barvy, kterou mají rádi. Jedním tahem se pak stali spolutvůrci unikátního obrazu, který má zjistit, jakou mají náladu. Obraz bude co do počtu tvůrců rekordním dílem, ale hlavně zajímavou sondou do duší lidí.