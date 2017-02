VIDEO: 50 tisíc rohlíků za hodinu. Obří pekárna začala chrlit tuny pečiva

Dříve se tam vyráběly oblíbené Rosické těstoviny, později se k tomu přidalo pečivo. V úterý v Rosicích firma Penam otevřela pekárnu novou, ještě více „nakynutou“.

Což přinese mimo jiné velký počet pracovních míst – konečný počet zaměstnanců má být 279. Přestavba přišla na více než 500 milionů korun.

Pekaře zamoučené od hlavy až k patě snažící se uhníst těsto na další bochníky chleba by tam návštěvník hledal ale jen stěží. Pekárna připomíná spíše velkou továrnu, v níž všechno funguje na automatizovaný provoz. Suroviny na výrobním pásu namíchají stroje. Těsto zpracují, vytvarují, dají do pece, hotové pečivo naskládají do přepravek, které pak také umyjí... zase stroje.

„Technologicky je tato pekárna v Česku nejmodernější. Pečivo je vyráběno řemeslně, ale na průmyslové pekárně,“ přiblížila ředitelka rosického závodu Magda Aldorfová.

Výrobní linky pečou čerstvý i balený chléb, rohlíky a veky pro Brno a jeho osmdesátikilometrové okolí. „Máme pekárnu uprostřed Brna, jenže ta neumožňuje další rozvoj, proto jsme postavili další v Rosicích, která do budoucna pokryje výrobu i pro Brno,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Jaroslav Kurčík.

Obyvatelé se bojí hluku

Nově začali v Rosicích dělat také chléb Zábrdovický. Zástupci firmy si spočítali, že za rok můžou vyrobit přes 25 tisíc tun pečiva. „Pro představu, za hodinu mohou všechny linky dohromady vyrobit až 50 tisíc rohlíků,“ uvedl marketingový manažer společnosti Martin Dolský.

Obří pekárna v Rosicích Je jednou z 12 pekáren firmy Penam, která spadá pod skupinu Agrofert. Společnost do ní investovala 522 milionů korun. Její výstavba trvala téměř rok.

Kapacita výroby je přes 25 tisíc tun pečiva ročně.

Za hodinu mohou všechny linky dohromady vyrobit až 50 tisíc rohlíků.

Rozloha pekárny je 4 588 metrů čtverečních.

Pečivo distribuuje do Brna a okolí o rozloze 80 kilometrů.

Celkově nabídne místo pro 279 zaměstnanců. Všechny pracovní pozice ještě nemají obsazené.

Provoz funguje nepřetržitě na 3 směny.

Sladké pečivo tu ale nedělají, to se peče v prostějovské pobočce. V areálu, který v Česku svou rozlohou patří k těm největším, prozatím zůstává také výroba známého Rosického toustového chleba. Časem se však přesune do podniku u Prahy. Místo této výrobní linky pak v Rosicích vznikne prostor, v němž budou řešit rozvoz pečiva zákazníkům.

Místní se rozšiřování pekárny, která přiléhá k rosickému nádraží a nachází se pod kopcem, kde je centrum města, nejprve obávali. Hlavně ti, co bydlí kousek nad pekárnou, měli strach, že výroba bude příliš hlučná. Areál o rozloze 4 500 metrů čtverečních je proto obehnán protihlukovými stěnami.

„Pekárna už modernizaci potřebovala. Počítali jsme, že se provoz rozšíří, ale byli jsme v šoku, když jsme zjistili, že se odbyt nákladních automobilů zvýšil z 10 na 20,“ popsal starosta Rosic Jaroslav Světlík. „Uvidíme, jak to bude fungovat. Místní se toho báli, já osobně si myslím, že tolik nákladních aut se tam najednou stejně nesjede,“ dodal.

Ještě jeden požadavek město kvůli tomu na Penam mělo. Mostek přes říčku Bobravu vedoucí k pekárně směrem od centra není na velkou dopravní zátěž stavěný. Zaměstnanci proto musí Rosice objíždět z druhé strany.

A i přesto, že v pekárně funguje skoro všechno automaticky, je pro zdejší provoz potřeba téměř 300 pracovníků. Většinu z toho tvoří řidiči a zaměstnanci, kteří pečivo balí a připravují na expedici. Provoz je třísměnný, přičemž nejvíce lidí je potřeba v noci, kdy se peče chleba a rohlíky na ráno. Ranní směna naopak bývá vytížená nejméně.