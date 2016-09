Na odvolání ředitele záchranky Klusáka trváme, říkají odboráři

Podle odborářů inspektoři donášejí vedení, šikanují záchranáře a navíc stojí zbytečné peníze. „Kontrola skončila, ale nám se nezdá, že dělali to, co měli. Vadí nám i fakt, že do komise nebyli jmenováni žádní nezávislí odborníci. Když jsme je na posledním jednání nabízeli, hejtman Michal Hašek (ČSSD) to odmítl s tím, že jde o interní záležitost, do které nemohou vstupovat cizí lidé,“ podotkla lékařka a zástupkyně odborů Eva Freyová.

Podle krajského náměstka pro zdravotnictví Marka Šlapala (ČSSD) rozhodla ředitelka hejtmanství o kontrole už v březnu. Tedy čtyři měsíce předtím, než odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost. Jenže kontroloři dorazili na záchranku až poté.

„Šlo o kontrolu interních procesů, zabezpečení a likvidace škod, činnosti inspektorů provozu, pracovně právních vztahů, plnění povinností podle zákoníku práce, plánu pokrytí a věcí s tím souvisejících,“ popsal Šlapal.

Rezignovat nehodlám, vzkázal Klusák

„O požadavku, aby se členy stali i odborníci z řad zdravotníků, nevím. Jen o tom, že nechtěli, aby v ní byl vedoucí odboru zdravotnictví, v čemž kraj vyhověl,“ dodal s tím, že pro zklidnění situace nevylučuje žádnou možnost řešení.

Podle Freyové komise kontrolovala věci, jež odboráři nezpochybňovali, například vybavení sanitek, ale „přešla“ třeba pracovní vztahy. „Rozeslali jen e-maily s anketou, kterou jsme měli ‚anonymně‘ vyplnit a přidat, jakou pozici zastáváme. To je samo o sobě nesmysl, protože e-mail není anonymní,“ kritizuje lékařka. „Komise ani neověřovala, proč ze záchranky odešli zkušení lékaři.“

To potvrzuje i bývalá vedoucí lékařka letecké záchranky Jolanta Mácová. „Nikdo mě neoslovil, naopak mi v době, kdy už jsem na záchrance nepracovala, přišla výtka od ředitele, že jsem neměla ochrannou pomůcku a při opakování dostanu výpověď,“ uvedla Mácová.

Ředitel záchranky, který převzal povinnosti po Zvolánkovi, byl ve čtvrtek v pracovní neschopnosti. Na dotaz MF DNES jen odpověděl, že rezignovat nehodlá. „Rozhodnutí zřizovatele po ukončení kontroly však budu respektovat,“ řekl Klusák.