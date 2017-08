Ponižující prohlídky, odebírání brýlí. Ombudsmanka kritizuje policejní cely

Šabatová nechala v letech 2015 a 2016 pracovníky jejího úřadu prověřit 47 cel ve čtrnácti policejních okrscích po celé republice. „Prohlédli jsme jak samotné cely, tak místnosti, kde policisté prohlížejí osoby před jejich umístěním do cely. Kontrolovali jsme také materiální vybavení,” popsala Šabatová průběh návštěv.

Zaměřili se při nich na čtyři hlediska, se kterými zadržená osoba přijde do styku. Při zadržení se musí člověku dostat poučení o jeho právech. Ombudsmanka však zjistila, že leckde je takové poučení nedostačující, anebo tato práva příslušníci vykládají nesprávně po svém.

„Zadržený by je měl dostat s sebou sepsaná na papíře, aby si je mohl kdykoli připomenout. Na některých služebnách je ale dávají k přečtení pouze při nástupu do cely. O právech, která si osoba nezapamatuje, pak často netuší,” podotkla ochránkyně práv.

Policejní cela místo záchytky

Za ponižování a zásah do lidské důstojnosti Šabatová označila osobní prohlídky, při nichž se člověk musí svléknout do naha a dřepovat, aby policisté odhalili případné ukrývané předměty. „Příslušníci také tímto způsobem běžně prohlížejí zadržené v místech, kde je mohou sledovat další osoby. Takovou ztrátu důstojnosti nelze připustit,” zdůraznila a zkritizovala, že policie nemá vlastní vnitřní předpis, kterým by se prohlídky řídily.

Ondřej Vala, který má v Kanceláři na starosti dohled nad omezováním osobní svobody, upozornil, že cely předběžného zadržení někdy také nesprávně suplují protialkoholní záchytné stanice. „Stává se, že tam kupříkladu kvůli nízké hladině alkoholu podnapilého nepřijmou. Policistům, kteří ho pak najdou na ulici, nezbude nic jiného, než jej dočasně ubytovat na služebně,” vysvětlil.

Kromě toho také při prověřování přišli na nedostatečné materiální vybavení. Někde objevili lůžko bez matrace, jinde zadržený neměl toaletní papír. Běžnou praxí je i odebírání brýlí či naslouchadel, které policisté omlouvají ohrožením zdraví a života. Ochránkyně práv míní, že jde o základní zdravotní pomůcky, bez kterých se člověk cítí nekomfortně a nebezpečně.

Policie se k odhalením ombudsmanky zatím vyjádřit nechtěla. „Zprávu paní ombudsmanky jsme obdrželi. Nyní se s ní musíme důsledně seznámit,“ řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Zadržení se může týkat kohokoliv

Šabatová se domnívá, že na podmínky v celách předběžného zadržení by se mělo dbát především proto, že se do nich může dostat opravdu každý. „Nemusí jít o žádného kriminálníka. Při demonstraci se připletete do potyčky a policie vás v cele zadrží klidně i na několik dní. Na zadržené v policejních celách se musí nahlížet jako na nevinné,” zdůraznila.

Informace, které Šabatová při kontrolách nasbírala, odeslala policejnímu řediteli a nyní očekává, jaké z toho vyvodí důsledky.

V České republice se nachází 150 policejních okrsků vybavených celami předběžného zadržení. Mezi kontrolovanými se objevily služebny například v Třebíči, Vsetíně nebo Kladně. V režimu trestního řízení může člověk strávit v cele předběžného zadržení dva dny a s návrhem na vazbu o jeden den navíc. Mimo tento režim to je pak maximálně 24 hodin.