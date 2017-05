Brněnští onkologové mají důkazy, že zázračná vakcína na rakovinu funguje

Před rokem brněnští dětští onkologové oznámili, že vyvinuli vakcínu, která cíleně zabije nádor a přitom neubližuje jako třeba chemoterapie. Už nyní mají hmatatelné důkazy, že tento nový způsob léčby skutečně funguje.

Jako jedni z mála v republice se věnují výzkumu takzvané imunoterapie, které se předpovídá velká budoucnost a zabývá se jí řada zahraničních špičkových vědců. A Brno je jednou z takových velmocí v boji proti rakovině.

Tým v čele s přednostou Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno Jaroslavem Štěrbou zařadil do výzkumu už bezmála třicet dětí. „Máme první nadějné výsledky u některých pacientů s vysoce rizikovými nádory, kterým tato léčba zjevně prospívá,“ poznamenal jeden z nejlepších českých dětských onkologů, kterému prošlo pod rukama už přes tři tisíce rakovinou nemocných dětí.

Speciální vakcína ale neumí jen ničit nádory, může přispět také k dlouhodobé prevenci proti jejich opětovnému vzniku. Podle vědců látka zůstává v těle pacienta několik let a je schopná ubránit tělo před další rakovinou. A právě na to odkazují i brněnští lékaři, kteří se to snaží prokázat. Prevenci se pečlivě věnují.

Z 65 tisíc diagnostikovaných nádorů ročně – z toho asi 400 případů jsou děti – totiž tvoří takzvané druhé nádory zhruba osmnáct procent. „Zjišťujeme, čím je každý jednotlivý pacient ohrožený nejvíce, a tomu přizpůsobujeme kontroly po léčbě,“ nastínil Štěrba. Nyní je pravděpodobné, že právě nová vakcína jim může v této snaze pomoci.

Vakcína aktivuje imunitní reakci

Pro každého dětského pacienta ji vyvíjí individuálně. Léčivo se připravuje v takzvaných čistých prostorách, které jsou certifikovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro buněčné terapie.

„Lékaři dítěti nejdříve odeberou část nádoru a také jeho bílé krvinky. V laboratoři pak oba vzorky kultivujeme tak, aby výsledná vakcína aktivovala imunitní reakci organismu proti nádoru,“ popsala přípravu vakcíny přednostka farmakologického ústavu Regina Demlová.

Doposud byli malí pacienti odkázaní pouze na tradiční způsoby léčby, mezi které patří chemoterapie nebo ozařování. Ty může doprovázet vypadávání vlasů, únava, ale také poškození životně důležitých orgánů. Imunoterapie je daleko šetrnější.

Na jejím výzkumu se podílí i lékaři z brněnského Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). „Například u nádorů dětského věku, části lymfomů nebo melanomů, může být imunoterapie individuálně významným přínosem a jistou nadějí už nyní. Pokračující klinický výzkum imunoterapie nádorů budí i u nás v Masarykově onkologickém ústavu zájem a je na dobré úrovni,“ uvedl ředitel MOÚ Jan Žaloudík.

Připustil, že dobré výsledky má imunoterapie i v léčbě dospělých, ale zatím není možné se na ni stoprocentně spolehnout, stejně tak u dětí.

„Může být sice šetrnější než klasická chemoterapie, ale celkově dosud nemá potřebnou účinnost. Nejčastěji je tedy zatím doplňkem standardní onkologické léčby,“ míní Žaloudík s tím, že imunoterapie je velmi nákladná záležitost.

Přežívá 85 procent pacientů

Štěrba s lékařským týmem bude nadále na výzkumu pracovat. I kvůli tomu, že pokrok v léčbě dětských nádorů se v posledních deseti letech zpomalil, protože děti jsou podle nich na okraji zájmu farmaceutických firem.

„Imunoterapie v dospělé onkologii zlepšuje přežití u řady nádorů. U dětí jsou ale testy nových léků výrazně opožděny,“ vysvětlil Štěrba, proč se před lety výzkumu vakcíny jeho tým začal věnovat. I přesto se léčba malých pacientů i díky brněnským odborníkům neustále posouvá dopředu.

Když Štěrba před třiceti lety začínal jako dětský onkolog, umírala na rakovinu naprostá většina dětí. „Přežívalo asi patnáct procent z nich. Dnes je situace jiná. Kolem 85 procent malých pacientů se nám daří vyléčit,“ raduje se Štěrba. Podobnou úspěšnost registrují statistiky i u dospělých pacientů.

Brněnským onkologům se dokonce daří zachránit děti, které by ještě před dvěma lety na nádorové onemocnění zemřely. Že imunoterapie patří mezi nadějné způsoby léčby, dokresluje fakt, že se do jejího rozvoje ve světě i České republice investují velké peníze.

Do výzkumu založeného na likvidaci nádorů speciální vakcínou se zapojil i český miliardář Petr Kellner. Financuje klinickou studii, která má pomoci vyvinout speciální lék pro dospělé nemocné s rakovinou plic, vaječníku a prostaty. Nově se imunoterapie zmiňuje také jako účinný prostředek boje proti pokročilému stadiu rakoviny kůže.