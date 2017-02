Opilé dívky se střídaly za volantem, každá nabourala jedno cizí auto

Jako první se v neděli dopoledne ujala řízení felicie osmnáctiletá dívka. „Při couvání s autem se plně nevěnovala řízení a narazila do zaparkovaného vozidla Renault Scenic, které poškodila. Z místa dopravní nehody spolu se svou spolujezdkyní ujela,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.

O chvíli později svěřila řízení o rok mladší kamarádce, která se volantu chopila přesto, že nemá řidičský průkaz. Dívka na sněhu dostala smyk.

„Tím se jí řízení vymklo z rukou a nabourala do zaparkovaného vozidla Mazda. Dále přejela vlevo mimo vozovku, kde narazila do vstupní branky u rodinného domu a do zděného oplocení,“ popsal Zámečník.

Dívky se opět vyměnily za volantem, vycouvaly, auto odstavily a odešly pěšky pryč. Dubňanští policisté je však brzy vypátrali.

„Zajímavým rozuzlením byly provedené dechové zkoušky u obou aktérek. Starší z nich, která řidičák vlastní teprve krátce, nadýchala 1,5 promile alkoholu. Mladší neřidička poté nadýchala 1,4 promile,“ doplnil Zámečník.

Obě dívky nyní čelí trestnímu řízení za ohrožení pod vlivem návykové látky.