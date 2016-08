Opilý a zdrogovaný řidič postupně naboural značku, tři auta, keř a zeď

11:30 , aktualizováno 11:30

Jako při demolition derby, v němž se vzájemně ničí auta, si v uplynulých dnech počínal řidič v Brně. Posilněn drogami a alkoholem vyrazil na jízdu, při níž narazil téměř do všeho, co mu přišlo do cesty.