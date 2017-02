Šest let bez vody? Kvůli opravě hráze vypustí Křetínku, obce se bouří

Do roku 2020 zde chce totiž začít s rozsáhlou opravou 126 metrů dlouhé hráze, především přelivu. Kvůli bezpečnostním opatřením by voda v nádrži měla klesnout až o 14 metrů.

Zástupci obcí v okolí přehrady proti samotné rekonstrukci nic nemají, rozhodně ale odmítají, aby se tak razantním způsobem snížila hladina. Upadla by totiž atraktivita Křetínky, jež zahájila provoz před 30 lety.

„Rozhodně nesouhlasíme s vypouštěním o tolik metrů. Pokud k tomu povodí přistoupí tak, jak navrhuje, půjde o totální konec rekreace v oblasti kolem vodní nádrže,“ prohlásil místostarosta Letovic Jiří Palbuchta (ČSSD).

Se svým kritickým názorem nezůstává osamocen. Proti jsou i obce, které leží poblíž přehrady, například Křetín nebo Lazinov. „V současných letních obdobích sucha by se nádrž ani hned nenapustila. Trvalo by to i několik let, než hladina dosáhne současných hodnot,“ poznamenal starosta Lazinova Pavel Novotný (nez.).

Při povodních by hrozilo protržení, hájí se vodohospodáři

Povodí Moravy ale tvrdí, že se rekonstrukce za zhruba 160 milionů korun bez takového snížení hladiny neobejde.

„Při opravách musíme vytvořit dostatečný akumulační prostor pro případné povodňové přítoky, aby nebyla v době rozebrání stávajících konstrukcí ohrožena bezpečnost hráze. Pokud by tímto způsobem nebylo vodní dílo dostatečně zabezpečené před přívaly vody při povodni, hrozilo by protržení,“ vysvětlil mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Letovičtí rybáři v čele s Milanem Raškou naopak upozorňují, že takový zásah bude mít dopad na život ryb a potažmo celou vodní vegetaci v nádrži. Ryby by museli vylovit a umístit jinam, při tak sníženém stavu hladiny by jinak uhynuly.

Raška dokonce Povodí Moravy navrhl jiné řešení rekonstrukce. „Vedle současného přepadu by se začal stavět nový místo toho, aby ten současný byl rozbourán a zvětšen na dvojnásobek, jak plánuje povodí,“ nastínil.

Hladina by se tak kvůli bezpečnosti nemusela snížit o plánovaných 14 metrů, ale jen na polovinu, což už podle něj není tak výrazný zásah do vodního ekosystému. Ostatně přehrada si to při jiných opravách už vyzkoušela.

Po nesouhlasných stanoviscích zástupců z okolí a společných setkáních nakonec vedení Povodí Moravy přislíbilo, že zváží i jiné způsoby opravy. „Z hlediska snižování hladiny aktuálně prověřujeme všechny další možnosti,“ přiznal Chmelař.

Rybáři i vedení obcí nyní doufají, že se situace pohne jiným směrem, tedy že povodí nakonec akceptuje menší upouštění vody. „Na začátek února máme naplánovanou další schůzku,“ dodal Raška.

Komplikace s opravou také na vranovské přehradě

Vypuštěné přehrady se naopak nemusí bát ve Vranově nad Dyjí, kde už práce na opravě hráze odstartovaly na podzim loňského roku. Problémem ovšem je, že přístupová trasa na hlavní pláž vede právě přes hráz, kterou vodohospodáři kvůli rekonstrukci uzavřeli.

Turisty tam tak bude po dobu dvouleté opravy přepravovat náhradní lodní doprava. Provizorní přístaviště už proto vyrostlo v lokalitě Skalka na levém břehu.

Dvou následujících sezon se však kvůli úbytku návštěvníků bojí převážně provozovatelé restaurací v okolí. Ne zrovna pozitivní scénář očekává například Jakub Třeštík, provozovatel oblíbeného klubu Kotva, jenž se nachází hned u hráze.

„Bohužel to sezonu ovlivní. Zatím nevíme, jak se k nám návštěvníci ze Znojma a blízkého okolí budou dostávat třeba v nočních hodinách,“ prohlásil Třeštík.