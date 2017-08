Oprava Janáčkova divadla se protáhne. Dělníci našli nebezpečný azbest

Azbest představuje velké komplikace. „Je to vážný problém. Mám obavu, že vícepráce na jejich likvidaci ohrozí celý harmonogram oprav,“ uvedl Robert Gruzovský z útvaru pro styk s veřejností Metrostavu.

Stavbaři objevili karcinogenní azbest v rozvodech vzduchotechniky – obsahovaly ho těsnicí šňůry u potrubí, ale i ve strojovnách vzduchotechniky a v protipožárních klapkách. Azbestocementové izolační panely použili stavitelé divadla i v šachtách pod podlahou a v energolávkách pod stropy.

Město jako investor rekonstrukce za zhruba 700 milionů nyní musí na nově vzniklou situaci reagovat. Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka byl výskyt azbestu v takovém množství pro investora i stavební firmy překvapením.

„Že je tam azbest, nemohl nikdo předpokládat, jelikož stropy byly zakryté podhledy. Za intenzivního provozu Janáčkova divadla nebylo možné podhledy demontovat. Ani archivní podklady nenaznačovaly přítomnost azbestu v budově,“ popsal Poňuchálek.

Hrubý odhad jeden až dva měsíce

Město i dodavatel stavby – sdružení firem Metrostav, IMOS a OHL – podle něj dělají všechno pro to, aby se stihl festival Janáček Brno 2018, který je ohlášený na termín od 22. listopadu do 8. prosince 2018.

Zatím ale není jasné, o kolik se stavba prodraží a oprava prodlouží. Hrubý odhad je jeden až dva měsíce. Odborníci nyní zjišťují, co je potřeba udělat, jak dlouho to potrvá a kolik to bude stát. Rozhodně ale půjde o miliony.

Například jen u Kina Art spolknou „azbestové práce“ 2,6 milionu korun. Přitom celková oprava měla stát 8 milionů korun.

Na posudek odborníků o stavu Janáčkova divadla s napětím čeká i ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser. „Mělo by se to vyjasnit během září, pak budou nastavené nové termíny. A my budeme mít ještě rok na to, abychom se přizpůsobili,“ sdělil Glaser.

I v případě, že se oprava protáhne o další dva měsíce, by mohli organizátoři festival stihnout. Na to, že by to nevyšlo, Glaser raději nemyslí. „Festival je naplánovaný už od minulých Vánoc a máme nasmlouvané špičkové hudebníky, sólisty i soubory. To nemůžeme zrušit, v nejhorším bychom museli nějak zaimprovizovat. Prostory pro diváky jsou v pohodě. Jde o provozní zázemí. Kdybychom je nestihli úplně dokončit, museli bychom to účinkujícím nějak vysvětlit,“ poznamenal Glaser.

Azbest není jedinou komplikací rekonstrukce. Její začátek se už na jaře protáhl o dva a půl měsíce. Při průzkumech totiž projektanti zjistili, že střešní konstrukce je špatná, neunesla by vzduchotechniku a je potřeba ji vyměnit.

I když se divadlo začalo stěhovat intenzivně už v dubnu, s opravami začali dělníci až v červenci. Divadlo tak muselo už od dubna platit za pronájmy, skladování věcí, náročnější produkci a přesuny a navíc přišlo o část představení na své největší scéně.

Cirkusové šapitó v Lužánkách

Opravě se musely přizpůsobit i další dva divadelní domy, které pod Národní divadlo Brno patří – Reduta a Mahenovo divadlo. Tam se už nyní přesunuly soubory opery a baletu. Vlastní představení se budou odehrávat na výstavišti v pavilonu P.

Víc představení se musí vejít do Mahenova divadla i do Reduty a část zkušeben a zázemí se přesunula do náhradních prostor. Na počátku příštího roku se divadelní scéna rozšíří i o cirkusové šapitó v Lužánkách, kde bude vystupovat činohra (více jsme psali zde).

Rekonstrukce největšího divadelního domu v republice pro 1 300 lidí počítá s kompletní úpravou provozních prostor divadla, včetně šaten a sociálek, výměnou všech rozvodů a obnovou jevištní technologie. Opraví se též příjezdové a přístupové cesty a parkovací plochy, patřící k provozní části budovy.

Otázkou je, jestli po objevení azbestu se práce vejdou do ohlášených 700 milionů korun. Dalších 130 milionů na vnitřní vybavení musí sehnat divadlo.