Nemají semafory ani obchvat, zato další rozkopanou silnici

Přes čtvrt století blikají břeclavské semafory pořád stejně. Jenže to, co v polovině 90. let minulého století bohatě stačilo, současnému provozu dávno nevyhovuje. Stará světla postihují časté výpadky, a když se něco pokazí, náhradní díly už nejsou k sehnání.

Nové semafory, které by usměrnily nepříjemně hustou dopravu na hlavním průtahu městem, přitom Břeclav potřebuje jako sůl. Radnice slíbila, že jejich výměnu dokončí už v polovině tohoto roku. Jenže na semafory se ještě nesáhlo.

Důvod? „Byrokracie, byrokracie, byrokracie,“ hájí vedení města místostarosta Svatopluk Pěček (ANO). Podle něj měla radnice nejprve problémy s firmou, která připravovala projektovou dokumentaci. Ta se s prací zpozdila o více než rok.

Výměna snad začne na podzim

A pak zase zasáhl stavební úřad, který nařídil územní řízení, což město v případě pouhé opravy semaforů nepředpokládalo. „Než se vyjádřili všichni dotčení, trvalo to. Sám jsem z toho nešťastný, protože semafory jsou v havarijním stavu a máme velký zájem na tom, aby se opravily co nejdříve,“ poznamenal Pěček s tím, že s výměnou se začne snad na podzim a patrně se protáhne až do příštího roku.

Nová technologie by měla umožnit dynamické řízení světel pomocí videodetekce aut a pozorování chodců. Křižovatky by díky tomu mělo být možné projet s takzvanou zelenou vlnou. „Se stávajícími semafory nemáme šanci tyto podmínky na průtahu městem vytvořit,“ upozornil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek s tím, že měnit se budou světla na šesti křižovatkách na silnici I/55.

Její zatížení je extrémní, což potvrzují i výsledky loňského celostátního sčítání dopravy, které si nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Za 24 hodin projelo silnicí 20 102 vozidel.

Od příštího týdne se tu navíc řidiči budou potýkat s dalšími komplikacemi. ŘSD totiž začne opravovat 400 metrů dlouhý úsek v Lidické ulici. Podle předpokladů práce potrvají nejméně do 1. září. Rekonstruovat se bude vždy polovina silnice a objížďky povedou přes souběžné ulice. Navíc to nebude naposledy.

Stavba obchvatu Mikulova asi příští rok

„S Ředitelstvím silnic a dálnic jednáme dlouhodobě a jsme dohodnuti, že tuto nadměrně zatíženou komunikaci, která tvoří hlavní průtah městem, postupně opraví celou,“ doplnil místostarosta Pěček.

Místní to příliš netěší. „Stačí tady rozkopat kousek a hned je o půldenní zábavu postaráno,“ postěžovala si například Jaroslava Sůkalová. Kolony se dají čekat. Ostatně i při běžném provozu trvá projetí města z jednoho konce na druhý mnohdy déle než hodinu. A opravy situaci jen zhorší.

Městu by pomohl jen obchvat, jeho stavba je ale zatím v nedohlednu. Větší štěstí snad čeká na řidiče v Mikulově. Tam by stavba obchvatu, který bude součástí dálničního spojení Brna s Vídní, mohla začít příští rok. Má měřit téměř čtyři kilometry a stát 1,9 miliardy korun.

Minulý týden se právě v Mikulově uskutečnilo veřejné projednávání, kde měly být shromážděny finální připomínky a námitky účastníků územního řízení i lidí ke stavbě dálnice D52. A přestože je projekt v letitém hledáčku některých nevládních organizací a občanských spolků, žádné z nich se schůzky nezúčastnily.

„Jejich absence na jednání, sloužícím zejména k řešení konkrétních námitek k výstavbě dálnice, dokládá, že jejich zájmem je spíše formalistické napadání záměru stavby, jejích podkladů a jednotlivých úkonů, vedoucí ke zdržení výstavby dálnice,“ míní mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Proti plánované dálnici protestují například Děti Země se spolkem Voda z Tetčic.