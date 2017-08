Naschvály otce se synem zaměstnávají pyrotechniky, evakuovali i restauraci

Do domu v Kristenově ulici, jehož součástí je i restaurace, přijeli policisté a pyrotechničtí specialisté z Olomouce. Budovu nechali evakuovat. Rozsypaný červený prášek našli přede dveřmi jednoho z bytů, varovné vzkazy byly nalepené na dveřích.

„Policisté se obávali oprávněně. Před několika dny totiž museli do stejného bytu k nálezu granátu, který byl, jak se později ukázalo, naštěstí nefunkční maketou,“ popsal mluvčí brněnských policistů Bohumil Malášek.

Pyrotechnici se tehdy za pomoci speciální techniky dostali do bytu. Žádnou výbušninu tam ale nenašel ani speciálně cvičný pes. Stejný výsledek pak měl i rozbor rozsypaného červeného prášku.

Šíření poplašné zprávy? Policie zatím nemá jasno

Policisté zjistili, že si takto mezi sebou řeší otec se synem dlouhodobé spory. V čem jejich neshody spočívají, ale sdělit nemohli. Zatím nemůžou říct ani to, jaký postih dva rozhádané příbuzné čeká.

„Ještě nemáme jasno v právní kvalifikaci. Není to úplně typický případ a může to být kvalifikováno jako dělání si schválností nebo klidně i šíření poplašné zprávy. Pravděpodobně se to ale bude řešit v rovině přestupkové,“ dodal Malášek.