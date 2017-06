Otevření tržnice na brněnském Zelném trhu se odkládá o pár týdnů

Rekonstrukce tržnice stojí celkově 70 milionů korun.

„Chtěli jsme otevřít 20. června. Odklad způsobila instalace vnitřních kójí pro nájemce ve 3. podlaží. Kovové konstrukce kójí je potřeba upravit a náš dodavatel nám není schopen původní termín garantovat. Mohli bychom otevřít 2. podlaží, ale to by nebylo komfortní pro zákazníky ani prodejce, a proto jsme se rozhodli termín odložit a tržnici otevřít jako celek. Další posun otevření nás mrzí, uvědomujeme si, jak dlouho Brňané na otevření tržnice čekají, ale je to lepší řešení,“ omluvil se pronajímatel Tržnice Brno Pavel Bartošek.

Dodal, že přesný termín zprovoznění nyní nelze sdělit. Podle jeho odhadu se bude odklad pohybovat v řádu dvou týdnů.

V tomto rozhodnutí Bartoška podporuje i vedení Brna-střed.

„Pronajímatel projevuje velkou snahu věc aktivně řešit tak, aby byla tržnice bezodkladně otevřena,“ poznamenal zdejší místostarosta Jiří Švachula.

V dříve plánovaný termín 20. června se tak alespoň otevře pasáž mezi Zelným trhem a Radničním náměstím Staré radnice. Právě 20. a 21. června se tam bude konat konat festival autorské módy a designu MINT. Navíc se zde budou formou cateringu prezentovat vybraní nájemci, kteří budou po otevření prodávat v 1., 2. a 3. podlaží Tržnice Brno.

Ve zmodernizované tržnici návštěvníci najdou pekárnu, která bude vyrábět celý den, takže kdo chce, může přijít na určitou hodinu a odnést si chleba přímo z pece. Hned za pekárnou je místo pro dětské centrum s bludištěm a schovávačkami, kam může nakupující „odložit“ dítě. V prvním patře už nyní dřevěné kóje a chladírenské pulty naznačují, jak bude patro uspořádané - syrová strava, sýry, nakládaná i čerstvá zelenina a ovoce, včetně džusů.

Za ovocem a zeleninou budou k dostání uzeniny, zvěřinový guláš, krůtí maso a piva z celého světa. Na konci se budou vyrábět těstoviny. Druhé patro je zážitkové, s vinným barem, cukrárnou, kavárnou, koblížkárnou a sezením opět s vyhlídkou na Zelný trh. A kdo se vyveze na terasu, tomu se naskytne pohled na střechy historického centra a nejznámější brněnské věže (podrobně jsme o podobě tržnice psali zde).