Brněnský zastupitel Otradovec otočil, sporný pozemek už údajně nechce

Vypověděl tedy darovací smlouvu, o níž se nyní Bilek snaží u soudu dokázat, že je od začátku neplatná. Podal na Otradovce i trestní oznámení.

„Vzhledem k tomu, že jste mi zatajil podstatnou vadu darované věci, odstupuji tímto od darovací smlouvy ze dne 31. 1. 2015,“ napsal Otradovec.

Smlouvu přitom sám podepsal na straně darujícího i obdarovaného díky plné moci, kterou měl od Bilka pro vyřizování dědictví po jeho otci. A Bilek o převodu pozemku na Otradovce nevěděl.

„Podstatnou vadou“ má Otradovec na mysli to, že podle jeho tvrzení se na Bilkovu rodinu vztahovaly Benešovy dekrety, podle nichž měl být pozemek zkonfiskovaný a patřit tak českému státu (psali jsme zde). To se mu ale dosud nepodařilo prokázat.

Otradovec poslal žádost o smír, ale poté couvl

Podle informací MF DNES pracovníci Moravského zemského archivu několikrát pátrali po dokumentu, který by potvrzoval Otradovcovu verzi, žádný ale nenašli. Navíc z dostupných archivních listin vyplývá, že Bilkova matka byla Židovka a pokřtít se nechala až před svatbou s jeho otcem.

Zemřela ještě před válkou. Když nacisté po atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942 prověřovali obyvatele, narazili na židovský původ Bilka. Musel kvůli tomu odejít ze školy a až do konce války se skrýval u babičky ve Vídni.

Současný „útok“ Otradovce přišel poté, co vše začalo směřovat ke smírnému konci. Začátkem roku totiž politik poslal prostřednictvím své advokátky Kateřiny Krejčí Bilkovu advokátovi Zdeňku Jouklovi žádost o smír. Na poslední chvíli ale dokument odmítl podepsat a vzápětí poslal Bilkovi odstoupení od darovací smlouvy.

„To je jednostranný úkon. Pokud soud sezná, že je to v pořádku, pak je pozemek pana Bilka,“ řekl advokát Joukl.

Komu nyní pozemek patří, není jasné

Problém je, že změnu v zápisu na katastru nemovitostí je možné provést pouze se souhlasem obou stran. A Bilkův advokát má za to, že pokud by souhlasili, popřeli by důvod svého současného soudního sporu. „Nemohli jsme zatajit žádnou vadu pozemku, když jsme o jeho převodu na Otradovce vůbec nevěděli,“ dodal Joukl.

Pozemek je navíc zablokovaný policií kvůli tomu, že Otradovce kriminalisté obvinili z podvodu (psali jsme zde).

Se změnou vlastníka by tak musela policie souhlasit. „Podle mě je odstoupení od darovací smlouvy účelový krok vůči orgánu veřejné správy a orgánům činným v trestním řízení,“ myslí si Joukl.

Otradovec s redakcí MF DNES, která na jeho případ upozornila, nekomunikuje. Na položené dotazy neodpověděla ani jeho advokátka Krejčí. Za tři týdny jej přitom čeká další jednání soudu, kdy se očekává vynesení rozsudku, jenž určí, kdo je majitelem pozemku.

Celá kauza začala, když Otradovec navštívil Bilka ve vídeňském domově seniorů. Údajně mu slíbil, že mu pomůže získat pozemek z nevyřízeného dědictví. Sepsal s ním plnou moc pro zastupování před českými úřady. Bilek pak skutečně získal parcelu v Pisárkách. Vzápětí ji ale Otradovec nechal na katastrálním úřadě pomocí darovací smlouvy přepsat na sebe. To už ovšem bez vědomí Bilka.