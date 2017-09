Vinobraní se rozrůstají, problém s EET vyřeší konzumní lístek

5 tipů MF DNES Historický průvod

V sobotu přesně ve 12.00 projde městem průvod krále Václava IV. i s královnou Chantal Poullain a několika desítkami postav v historických kostýmech. Na něj navazuje krojovaný průvod. Výstava k sedmdesátce

Celých sedm dekád vinobraní mapuje výstava Regionálního muzea v Mikulově s názvem 70 ́ Pálavské vinobraní 1947-2017, která se ohlíží za jeho historií. K vidění je na mikulovském zámku. Ohňostroj s hudbou z rádia

Oslavy doprovází velkolepý ohňostroj „Slunce a víno“, jenž bude v sobotu ve 23.15 hodin slavnostně odpálen z Kozího hrádku. Hudbu k němu si mohou hosté užít odkudkoliv, protože bude vysílána na radiové frekvenci 88,9. Lze ji poslouchat také pomocí mobilní aplikace. Koncerty v amfiteátru

Vystoupí Jana Kirschner, David Koller, Čechomor, Jelen, Ben Cristovao, No Name, Mig 21 a mnoho dalších. Po stopách vinaře

Stejnojmenný vzdělávací program je při akci novinkou. Je pojatý jako soutěž složená z interaktivních her, v nichž se lidé dozvědí mnohé o práci ve vinohradu, výrobě vína i folkloru. Další informace najdete na stránkách Pálavského vinobraní zde.