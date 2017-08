Z úložiště popílku bude největší park Brna, vymysleli jej studenti

Svou rozlohou by měl být větší než ten lužánecký. Jeho podobu vymysleli studenti, kteří se utkali v architektonické soutěži vypsané teplárnami, jimž území patří, a městem Brnem. Právě ty by se měly na nákladech na jeho vybudování podílet.

Mladí architekti měli za úkol oživit obrovské území mezi sídlišti Vinohrady a Líšeň, zachovat jeho přírodní ráz a otevřít je lidem.

Jako nejlepší z došlých návrhů vyhodnotila komise studii týmu, ve kterém se sešli Sebastian Loder, Nina Krajčírová, Vojtěch Urban, Peter Mezei a Veronika Očadlíková, studenti Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického (VUT).

„Zvolili jsme systém tří okruhů obíhajících kolem celého areálu po vrstevnicích, z nichž každý má určitou funkci. Centrální část je klidová s jezírky, kanály a cestičkami, na ni se nabaluje prostor na pikniky, poležení na dece a grilovačky a vnější část je sportovní pro běžce, cyklisty nebo inlajnisty,“ uvedl za tým Petr Mezei, student pátého ročního Fakulty architektury VUT.

Popílek problém není

Projekt počítá v centrální biotopové části se zavlažovacími kanály a využitím dešťové vody, dřevěnými chodníky a moduly, které poslouží třeba k posezení, jako pískoviště nebo jako trampolína. Střední část nejvíce zachovává současnou podobu krajiny. Lidé mohou odpočívat na louce nebo se procházet lesem.

Projekt nyní dopracují studenti s profesionály. „Už v zimě by se dalo začít s čištěním území a úpravou dřevin a náletů,“ upřesnil náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

I když na místo až do roku 1997 teplárna ukládala popílek, žádná nákladná dekontaminace území není podle ředitele Tepláren Brno Petra Fajmona potřeba. „Staré vrstvy jsou uloženy hluboko pod povrchem. Je to ekologicky vyhovující a parkovému řešení to nijak nevadí,“ uvedl Fajmon.

Město chce do tvorby území vtáhnout i Brňany. Kromě toho, že si mohou návrhy prohlédnout v Urban Centru v Mečové ulici, mají možnost na internetu třeba vybírat jméno pro park.