Do Brna dorazili noví pásovci, mladý pár se zatím neseznámil

Jeden z nových obyvatel brněnské zoo pochází z belgických Antverp, druhý z německého Heidelbergu.

„Zatím je chováme odděleně, takže se teprve budou seznamovat. Samec se jmenuje Ricardo, samička ještě jméno nemá,“ sdělil vedoucí útvaru vnějších vztahů zoo Michal Vaňáč.

Dodal, že když se zahradě naskytla možnost zvířata získat, ráda toho využila.

V budoucnu by nové přírůstky brněnského Exotária mohly mít i potomka. „Byli bychom pochopitelně rádi. Ale jsou to mladá zvířata, která se narodila teprve loni, takže to ještě bude nějakou chvíli trvat,“ upozorňuje Vaňáč.

Narození pásovců v zajetí není ničím neobvyklým, jejich odchov se však podaří jen zřídka. V Brně se nicméně jedním takovým mohou pochlubit poté, co loni v létě přišlo na svět mládě pásovce štětinatého (psali jsme zde).

„Daří se mu velmi dobře. Prohání se po Exotáriu a je krásně vidět. Jsme za to velmi rádi, protože malí pásovci, kteří se nenarodí ve svém přirozeném prostředí, často uhynou,“ oznamuje Vaňáč.