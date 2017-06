Pes pokousal dívku i její matku, záchranáři pro dítě poslali vrtulník

„Dívenka utrpěla středně těžká poranění na několika částech těla, nebyla v akutním ohrožení života,“ informovali na svém webu jihomoravští záchranáři.

„Přesto ji přivolaná lékařka kvůli tišení bolesti a uklidnění uvedla do umělého spánku a takto bylo dítě po ošetření transportováno na oddělení ARO Fakultní dětské nemocnice v Brně,“ doplnili záchranáři.

Lehké zranění utrpěla i matka, která svou dceru bránila. Ta byla převezena na chirurgii Úrazové nemocnice. „Vyšetřujeme, co přesně se stalo,“ podotkl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Starosta Železného Radomír Pavlíček ČTK řekl, že přibližně dvouletý kříženec labradora byl v rodině teprve asi týden. Šlo podle něj o nevycvičené zvíře bez disciplíny. Majitelé nemovitosti zrovna nebyli doma, se psem tak byla jen jejich dcera se dvěma dětmi.

Co vyvolalo agresi zvířete, starosta neví. Když pes zaútočil, rychle přišli sousedé a rodině pomohli. Než dorazil veterinář, pes se uklidnil. Starosta jej pak zavezl do útulku. „Veterinář řekl, že by pes měl být pět dní v karanténě, potom budeme řešit, co s ním bude dál,“ uvedl Pavlíček.