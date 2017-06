Rusňáková vzdala boj o Sněmovnu. Špinili moji rodinu, říká o kauze manžela

Do sněmovních voleb jste měla jít z osmého místa, tedy s reálnou šancí, že se stanete poslankyní. Chcete do Sněmovny?

Z kandidátní listiny pro nadcházející sněmovní volby odstupuji. Tento krok považuji v současné situaci za jediné správné řešení.

Jaký to má důvod?

Moje rodina i já jsme čelili výraznému tlaku ze strany médií. Po všech těch událostech jsem se z nich dozvídala pro mě velice překvapivé, znepokojující a také dehonestující tvrzení, že já jako brněnská komunální politička spolu se svou rodinou tvoříme organizovanou zločineckou skupinu, která celé město řídí. K mému obrovskému překvapení se k tomuto názoru přikláněli i někteří politici, se kterými jsem se nikdy ani nesetkala, a nestyděli se mě a mou rodinu v očích veřejnosti špinit. Zejména s ohledem na svého skoro tříletého syna to už nechci do budoucna zažívat.

Petra Rusňáková Čtyřiatřicetiletá Petra Rusňáková (ANO) je od roku 2014 radní města Brna , na starost má marketing a cestovní ruch. Už v roce 2013 za ANO neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny , letos měla na jižní Moravě jít do voleb z 8. místa a byla nejspíš jen krok od získání postu poslankyně.

Její matka Alena Schillerová je odbornou náměstkyní ministerstva financí, výběrové řízení vyhrála za ministra Andreje Babiše (ANO). Ve vládní krizi ji Babiš navrhl místo sebe na post ministryně financí, to ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmítl. Jako jeden z argumentů použil i napojení na manžela Rusňákové Davida.

David Rusňák vede investiční skupinu DRFG, z ANO vystoupil v květnu poté, co ho policie obvinila z nelegálních vstupů do tajných policejních databází. U expolicisty Michala Ratajského si podle vyšetřovatelů objednával nelegální lustrace sebe i DRFG (psali jsme zde).

V politice ale zůstáváte. Jste brněnskou radní. Je v tom rozdíl?

Pokud bych šla do vyšších pater politiky, znamenalo by to mnohem větší tlak. Se svou prací v komunální politice jsem zatím spokojená. Nikdo si na ni nikdy nestěžoval. Mě ta práce baví a dělám ji poctivě a s čistým svědomím, jak nejlépe umím. Nic špatného jsem neudělala.

Přemýšlela jste i o tom, že odejdete z regionální politiky?

Vzhledem k té kauze se mě na to samozřejmě ptá spousta lidí. Přemýšlím i nad tím. Momentálně jsou ale pro mě na prvním místě rozdělané projekty a celá řada pracovních úkolů, které mě v nejbližších týdnech čekají. Až po jejich splnění můžu dělat další kroky.

Probírala jste svůj odchod z politiky s Andrejem Babišem či primátorem Petrem Vokřálem?

Okolí, které mě zná, zejména spolupracovníci i pan primátor, mě podporují. Řešila jsem to s nimi.

A Andrej Babiš tlačil na to, abyste nekandidovala do Sněmovny?

S panem Babišem jsem nebyla vůbec v kontaktu. Nikdo na mě netlačil. Je to moje rozhodnutí.

Jak dobře se vůbec znáte s Andrejem Babišem? Koluje fotografie, na které vedle sebe s manželem sedíte na akci pro podnikatele v brněnské hvězdárně.

Můj manžel s panem Babišem nikdy nehovořil. Já jsem se s ním párkrát setkala na kampani ANO. Fotila jsem se s ním, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Fotografie, o které hovoříte, byla pořízena na akci regionální hospodářské komory. Manželova firma byla partnerem večera. Jedním z pozvaných hostů byl i pan Babiš, seděli jsme v jedné řadě, ale ani tam jsme spolu nemluvili.

Váš manžel je obviněn z toho, že žádal informace z policejních databází, což je nezákonné. V DRFG pracujete, o kontaktech svého muže s Ratajským jste musela vědět. Jak se na kauzu díváte?

Byla jsem v šoku. Vím, že společnost pana Ratajského s DRFG v oblasti bezpečnosti spolupracovala. Viděla jsem ho několikrát, blíže ho neznám. Věc je živá, nerada bych se k tomu víc vyjadřovala. Obvinili osmnáct lidí, řada jich šla do vazby, v médiích ale propírají hlavně manželovo jméno. Navíc celý případ je postavený na vyšetřování úniku informací. A nyní v médiích kolují informace ze spisů této kauzy. Přijde mi, že v kauze úniků ze spisů dochází k úniku ze spisů. To mě zaráží. Já ctím presumpci neviny, do kauzy nevidím. Rodina je pro mě základ. Při manželovi stoprocentně stojím. Každý v životě dělá nějaké chyby. Kdo jsme je neudělali? Nechci soudit, jak moc jsou závažné. Počkám si na závěr vyšetřování.

Dopustil se váš manžel něčeho nelegálního?

Já mu věřím. Myslím si, že ne.

Objevily se spekulace, že váš muž je vlivným zákulisním hráčem, který má zásadní roli ve zdejší buňce hnutí ANO, tím pádem také na magistrátu, a vy mu v tom jako radní pomáháte. Co vás vedlo ke vstupu do politiky?

S manželem řešíme minimum pracovních věcí. Jen to, co jsou vyloženě společné projekty. Jsem řadová členka hnutí, žádné politické funkce v něm nemám. Manžel z něj nyní vystoupil, protože nechtěl ANO poškozovat touto kauzou. I předtím byl spíše sympatizant než aktivní člen. V ANO nemáme pod kontrolou nikoho. Jít do politiky jsem se rozhodla nezávisle na manželovi. Ve světle dnešního vývoje je to trochu paradox, ale mým snem už na gymnáziu bylo stát se jednou poslankyní. V roce 2013 jsem kandidovala do Sněmovny ještě jako nestraník za ANO. Hnutí bylo v úplných začátcích, sestavovali kandidátku tak, že hledali šikovné mladé lidi bez politické minulosti. Tehdy jsem na to kývla, díky kroužkování jsem se pak ze čtrnáctého místa dostala na osmou devátou pozici, poslanecká lavice mě těsně minula.

Následně jste se vrhla na komunální politiku. Hnutí v Brně jste darovala 200 tisíc korun, váš manžel dokonce 1,1 milionu.

Cítila jsem, že lidé v okolí mi fandí, takže jsem se rozhodla zkusit komunální politiku. Brno mám ráda, jako tehdejší ředitelka hotelu jsem se zajímala o problematiku marketingu a cestovního ruchu. Můj manžel hnutí podpořil nefinančním darem nezávisle na tom. Já jsem se na kandidátce dostala na třetí místo a díky preferenčním hlasům jsem skočila hned za pana primátora na druhou pozici. Spojitost s nějakou organizovanou skupinou to skutečně nemá. Musím se tomu jenom usmívat. Myslím, že za mě mluví má práce.

Ve funkci budete třetí rok. Co je za vámi vidět?

Marketing a cestovní ruch v Brně nikdy neměly politika, který by za ně kopal. A já jsem se snažila nastavit spolupráci mezi všemi subjekty, které v těchto oblastech pracují.

A kromě „nastavování procesů“?

Brnu se daří rozvíjet kulturní akce, které se stávají značkou. Pečujeme o brněnské Vánoce, každý rok je chceme dělat lepší. Jsem zodpovědná za prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu – třeba Regiontour v Brně, ale cílíme i na Londýn, Lipsko, Cannes, Mnichov, Koreu či Japonsko. Na podzim chystáme turistickou kartu, která v sobě bude shromažďovat slevy napříč Brnem. A do toho dáváme dohromady výstavu ke sto letům od založení Československa na výstavišti. Kreativní tým má vést Pavel Anděl, diváci ho mohou znát jako někdejšího průvodce Noci s Andělem na ČT.

Působíte ovšem i jako předsedkyně dozorčí rady manželovy finanční skupiny DRFG...

A jsem i zaměstnanec DRFG. Jsem neuvolněná radní, beru symbolické peníze, takže jsem zaměstnaná u manžela a pomáhám mu s vnitřními procesy a agendami firmy.

Ocitla jste se jako radní a zároveň zaměstnankyně DRFG někdy ve střetu zájmů?

Nikdy. Můj manžel i DRFG podniká v soukromé sféře. Nikoliv v té veřejné a obzvlášť ne v Brně.

Ale nadace DRFG s městem spolupracuje třeba na festivalu Meeting Brno, jako radní pro marketing řešíte záležitosti s městskou firmou Veletrhy Brno. Zájem podílet se na přestavbě areálu DRFG před časem prezentovala.

Peníze na festival nikdy nešly přese mě. A u výstaviště zůstalo jen u dobré myšlenky, kterou se DRFG snažilo prezentovat ústy špičkových architektů. Do žádných soutěží se firma nepouštěla.